傳將代理民進黨主席 陳其邁：尊重黨內機制

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文辭黨主席以示負責後，傳連任成功的高雄市長陳其邁將代理；對此，他今天上午回應，代理黨主席就是銜接黨務產生新主席，尊重黨內機制進行。

民進黨在九合一選舉遭到挫敗，總統蔡英文更為此辭去黨主席一職；外傳民進黨將由綠營這次表現最亮眼、連任成功的高雄市長陳其邁代理黨主席，陳其邁今天上午展開謝票掃街前回應，尊重黨內機制進行。

陳其邁謝票車掃首站從美濃出發，下午也將前往市區持續謝票，他行前接受媒體聯訪表示，黨內代理主席的產生是由中執委互推，尊重黨內機制進行；且按照民進黨過去慣例跟制度，代理黨主席最重要工作就是銜接把黨務做好，盡速讓新黨主席能夠產生。

媒體追問，民進黨這次表現不理想，黨內是否有需要改進地方，陳其邁則說，自己有2018年選輸經驗，在從政約30年的時間裡，選輸就由候選人跟競選團隊檢討自己開始，不要指責別人。

陳其邁認為，選輸就是要面對問題，從欣賞對手開始，就像這次對手柯志恩也有很多優點，在選舉過程裡表現非常好，民進黨在各地選舉表現不理想，希望大家都要很謙虛傾聽民意；「選得不好，就是民眾用選票告訴你說有要檢討、改進地方」，從候選人到競選團隊，大家都要很誠實面對問題，一局歸一局，這場輸了，還有其他的政黨競爭跟選舉。

陳其邁表示，假如這一局選輸又沒有檢討，下一局當然是必敗無疑；所以選輸後很重要的工作就是誠實面對問題，看到底在競選過程裡，哪裡做得不夠好，或者哪裡要加強，都須誠實面對。（編輯：陳仁華）1111127