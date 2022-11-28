監委巡察國防部 關注第一擊、無人機研製成效

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（中央社記者陳俊華台北28日電）監察院外交及國防委員會日前巡察國防部，監委關注，國軍在何種情況下會實施第一擊、中共軍演飛彈飛越台灣上空相關資訊的公布標準、國軍無人機研製及操控訓練的實施成效等議題。

監察院透過新聞稿指出，監察院外交及國防委員會召集人林文程協同監委23日上午巡察國防部、下午巡察外交部。

監察院表示，巡察國防部時，聽取國防部「面對中共經常性挑戰海峽中線及機艦繞台的新常態，國軍戰備整備因應作為」、「國軍對中共不對稱作戰的思維與具體規劃」等簡報。林文程詢及，國軍在何種情況下會實施第一擊？共軍機艦侵入領海、領空，國軍一線作戰部隊被充分授權等議題。

監察院表示，監委蔡崇義、郭文東關注，現今敵情威脅加劇，檢討恢復軍事審判的可行性、如何精進軍法官考試制度等；監委賴鼎銘關切軍事院校招生困境、中共軍演飛彈飛越台灣上空相關資訊公布的標準、以及強化東部地區兵力布署等。

監察院說，監委王麗珍詢及國軍無人機研製及無人機操控訓練的實施成效；監委范巽綠詢及國防學士班及大學軍官訓練團（ROTC）離退率偏高等；監委葉宜津強調，國軍官兵無論階級高低，都應以保家衛國為榮；監委浦忠成關切，國軍士官人力編現比偏低等。

林文程表示，目前處於日益嚴峻的兩岸局勢，這是國軍最辛苦的時代，也是國軍最有成就感的時代；期勉國軍官兵要有持續抗敵的勇氣及決心。

監察院說，巡察外交部時，聽取外交部長吳釗燮業務簡報後，林文程詢及，台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）會員的前景、台灣在美國印太經濟框架（IPEF）參與的角色、邦交國風險評估燈號機制等；監委施錦芳關切中華民國與宏都拉斯邦交情形。

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監察院指出，蔡崇義關注外交部研擬公務員忠誠度管控機制；王麗珍詢及新版援外白皮書推出期程、外交部對美國參議院外交委員會通過「台灣政策法案」的看法；監委郭文東關切日本岸田文雄政府對台政策等。

林文程表示，當前外交形勢對台灣愈加有利，除肯定過去外交部的努力與辛勞外，也肯定近來擴大台灣國際空間所取得的成果，但也提醒外交部要加強未來風險的管理。（編輯：林克倫）1111128