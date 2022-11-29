展開20鄉鎮市謝票之旅 劉建國：持續爭取雲林建設

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民進黨立委劉建國29日展開雲林縣20鄉鎮市謝票之旅，他受訪時表示，落選是因自己努力不夠，未來將持續為雲林縣爭取建設，至於其他的事尚無規畫。中央社記者姜宜菁攝 111年11月29日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）民進黨立委劉建國此次角逐雲林縣長落敗，今天下午展開雲林縣20鄉鎮市謝票之旅，他受訪時表示，落選是因為自己努力不夠，會自我檢討，並持續為雲林縣爭取建設，至於未來的事尚無規劃。

劉建國此次代表民進黨參選雲林縣長，挑戰競選連任的雲林縣長張麗善失敗；開票當天劉建國未現身發表落選感言，他今天在服務處開記者會，宣布啟動雲林縣20鄉鎮市謝票之旅。

劉建國接受媒體聯訪時表示，從今天起展開雲林縣20鄉鎮市謝票之旅，此次落選是因為自己努力不夠，沒有任何理由和藉口，透過謝票之旅向支持者說抱歉和感謝他們用選票支持。

劉建國提到，自己連任立委時說過，雖然地方政府與他不同政黨，但只要為雲林好的事情，只要能為雲林爭取，他一定會努力不懈，現任縣長一定非常清楚，他為雲林爭取了許多重大建設。

劉建國認為，選舉是一時的，自己該盡的責任一定會盡全力，跟中央爭取的相關建設會陸續到位，只要對雲林好的事，他一定竭盡所能完成。

許多支持者在劉建國個人臉書（Facebook）留言，加油打氣，也有人鼓勵他「4年後再將失去的贏回來」。

劉建國說，經過此次選舉，會自我檢討，重新站穩腳步，持續為雲林爭取建設和福利，或是在立法院透過法令修正，為民眾謀福祉，對於未來則尚未有規劃。

而他這兩天因履行立委職務，北上到立法院，參加委員會和院會，故而謝票行程耽擱至今。（編輯：陳仁華）1111129