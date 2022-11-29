英國下議院外委會訪團訪台 將晉見蔡總統

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）英國國會下議院外交委員會官方訪問團今天抵台訪問，將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、經濟部、陸委會等，並將與立法院交流。

外交部發布新聞稿指出，英國國會下議院外交委員會官方訪問團今天至12月3日訪問台灣。訪團成員包括執政保守黨的外委會主席克恩斯（Alicia Kearns，另譯，柯恩詩）、史密斯（Royston Smith）、工黨的伯恩（Liam Byrne）、蘇格蘭民族黨的麥克唐納（Stewart Malcolm McDonald）與無黨籍的奎爾（Neil Coyle）等5位跨黨派議員，以及外委會秘書處職員，團員均為第一次訪台。

訪團在台期間將接受外交部長吳釗燮設宴款待，也將會晤經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、陸委會主委邱太三，並會晤立法院台灣英國國會議員交流協會會長江啟臣、立法院外交及國防委員會召集委員王定宇等人。

外交部表示，克恩斯訪問團成員將就台英雙邊關係、台海局勢、台灣對印太區域和平安全的貢獻、假訊息及網路攻擊等複合式威脅議題，與政府官員、民意代表及專家深入交換意見。

外交部表示，自台灣因疫情實施邊境管制措施近三年以來，英國國會議員首度組團來台，也是繼英國國會於2006年首次籌組官方訪問團來台後，再次正式組團來訪，對台英關係發展深具意義。

英國國會下議院曾於今年2月10日以「英國—台灣的友誼及合作」進行政策辯論，由身兼「中國研究小組」共同主席的克恩斯與國會同僚共同發起；包括前外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat，另譯，杜耿涵）等20位議員特別到場強力發聲挺台。辯論後並通過動議，要求英國政府繼續致力強化台英雙邊貿易關係及深化安全合作，及支持台灣獲得國際社會認同。

外交部表示，台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主陣營的韌性。（編輯：黃國倫）1111129