台美合辦研討會 與巴爾幹國家分享對抗資訊戰經驗

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（中央社記者林育立柏林30日專電）駐匈牙利代表處和美國智庫合辦研討會，與科索沃等巴爾幹國家分享台灣對抗中國資訊戰的經驗，駐匈代表劉世忠表示各國應加強合作，推動媒體識讀教育和強化公民社會。

駐匈牙利代表處與美國智庫「美國國際民主協會」（National Democratic Institute，簡稱NDI）合作，29日起在科索沃首都普里斯汀納（Pristina）舉辦為期兩天的研討會，邀請來自科索沃、蒙地內哥羅、波士尼亞-赫塞哥維納、北馬其頓等巴爾幹國家的智庫和非政府組織，討論公民社會如何對抗資訊戰。

駐匈牙利代表劉世忠在開幕式致詞表示，全球面臨的衝突、疫情、氣候等三大挑戰，也受到假訊息的干擾，其中衝突包含俄羅斯對烏克蘭的侵略及台海緊張局勢，中國用軍事和假訊息等混合戰手法威脅台灣，造成區域緊張並影響國際秩序。

劉世忠指出，中國試圖分化台灣社會、打擊民眾對政府的信任和製造社會混亂，台灣樂於與巴爾幹國家分享這些經驗，各國也應合作強化公民社會、改善媒體環境、推動媒體識讀教育、建立事實查核機制，提升對抗資訊戰的韌性。

台灣經驗是今天會議的主題，台北科技大學的資訊戰專家沈伯洋透過線上參與，介紹中國如何利用海外及台灣內部的管道散播不實訊息，醜化台灣政府和友台國家的形象；台灣數位外交協會理事長郭家佑也在會上分享了台灣5G產業的發展和強化國家韌性的策略。（編輯：黃自強）1111130