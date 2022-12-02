傳賴清德、鄭文燦有意黨主席 黨內籲中生代坐下來談

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（中央社記者溫貴香、王揚宇台北2日電）民進黨將於明年1月中辦理黨主席選舉，有志2024總統大選的副總統賴清德以及桃園市長鄭文燦傳出有意爭取。對此，親賴立委林俊憲表示，賴清德應與中生代林佳龍、鄭文燦等人坐下來面對面溝通，以避免派系放話造成誤解。

媒體報導，賴清德有意參選民進黨主席，英派、民進黨立委管碧玲1日在臉書表示，支持賴清德定於一尊，為2024年捍衛本土政權齊心齊力，但若讓副總統擔任執政黨主席，「啟非讓『總統跛腳制度化』？」

對於賴清德是否參選民進黨主席，黨內各派系立委意見不一。賴清德子弟兵、立委林俊憲上午受訪表示，黨內正反意見都有，如果大家都強調團結，中生代領導者如賴清德、鄭文燦、前交通部長林佳龍等人都應該坐下來談一談，不是選不選的問題而已，還包括怎麼布局對民進黨所面臨2024的挑戰最好。

林俊憲說，對黨內中生代而言，大家都是老同事、老戰友，坐下來面對面溝通就不會有誤解，也可避免派系放話。

民進黨蘇系立委張宏陸說，有人願意承擔責任是好的，未來的黨主席威望要夠，且要讓各派系都能支持，是能折衝的人，參選黨主席要負起2024總統和立委選舉的責任。

新系立委許智傑說，這個時候出來當黨主席，都是一種承擔，不管是誰當黨主席，他希望能用協調的方式產生，不見得說誰可以、誰不可以。

正國會立委陳亭妃認為，黨主席要扮演桶箍的角色，把大家箍起來，「我相信賴清德絕對有能力扮演這個角色」；不過，賴清德是否要參選，現在都是媒體在傳的。

湧言會立委王定宇表示，尊重賴清德的思考，相信賴副總統有智慧做決定，在這個時候任何人要承擔黨重整的責任，需要有一份勇氣。（編輯：蘇志宗）1111202