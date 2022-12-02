看2024大勢 許信良建議民進黨重用林飛帆

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（中央社記者朱建陵台北2日電）亞太和平研究基金會董事長許信良今天表示，今年地方選舉結果對台灣是件好事，放眼2024年總統大選，他建議民進黨大膽重用林飛帆以爭取年輕選票，並大幅擴大社會福利支出。

在今天一場與媒體人論政的餐會中，經常站在嶺峰觀看時勢的民進黨前主席許信良表示，這次地方選舉不論對國民黨或台灣，都是一件好事，他恭喜國民黨主席朱立倫打了一場勝仗。

許信良認為，長期的挫敗，讓國民黨支持者逐漸有自外於這個國家的感覺，這次選舉讓他們再次覺得這是「自己的國家」。他說，這樣的結果，對台灣的社會融合有益。

他認為，帶領國民黨打贏這場選戰的朱立倫，雖然過去犯有許多策略上的錯誤，但近年已經是一個成熟的政治人物，選擇中道路線，對「九二共識」並不是毫無條件地支持。據指出，朱立倫的中道路線，最少可維持國民黨600萬票的基本票源。

許信良分析，在基本票源方面，民進黨始終只有約500萬票，比國民黨少100萬票，所以一旦國民黨穩住基本盤，而民進黨又不能吸引為數高達300萬的年輕選票，自然產生類似今年的選舉結果。

中道路線及年輕選票是許信良認為的得勝要訣。

回顧近年歷次選舉，許信良認為，2014年地方選舉民進黨獲勝，主因選擇蔡英文掛帥，民進黨走向中道路線，其次是選擇與柯文哲合作，吸引年輕選票，此一效果從台北擴散到全台灣，甚至左右了2016年的總統大選。

許信良認為蔡英文主持民進黨的主要功績，是抵抗了民進黨內基本教義派的影響。他說，這是了不起的功績，包含他自己在內，民進黨之前的幾任黨主席都做不到。

至於2018年民進黨在地方選舉中的挫敗，許信良歸因於年金改革得罪了80萬軍公教人員，每戶每月的損失約2至3萬元，這些受害者最終都轉成國民黨的基本票源。而在失去這些票源的同時，許信良認為民進黨在社福方面的支出不足，他問：「有哪個家庭每月得到2至3萬元呢？」

放眼2024年總統大選，許信良認為，為抗衡台北市長柯文哲對年輕人的吸引力，民進黨不能將太陽花運動領導人林飛帆放在黨內副秘書長的位子不動，應該重用，他建議選任林飛帆出任黨主席、行政院副院長。

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此外，許信良主張大幅擴大社福支出。他說，美國GDP約23兆美元，在疫情中間投入社福超過6兆美元；相對之下，台灣GDP約新台幣23兆元，疫情中間的社福支出卻只有8000多億元。

至於參選2024年總統大選的夢幻組合，許信良認為侯友宜沒有任何思想準備及相關幕僚協助，國民黨最適合的組合是朱立倫、江啟臣；而對民進黨來說，目前最合適的是賴清德、鄭文燦組合。此外，他認為，民眾黨的柯文哲如果選擇與郭台銘合作，將是藍、綠兩黨的重大威脅。（編輯：楊昇儒）1111202