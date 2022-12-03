馬英九：救國團與國民黨理念相近 但互不隸屬

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馬英九基金會與救國團3日舉行「2022年救國團菁英論壇」，邀請產官學界代表出席與談，以「救國團與轉型正義」、「救國團與國家發展」為題進行交流。前總統馬英九（右）出席致詞。中央社記者徐肇昌攝 111年12月3日

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）前總統馬英九今天說，救國團不分黨派為國家培植人才，但民進黨政府卻藉轉型正義之名，將救國團認定為國民黨的附隨組織，除製造仇恨外，更大搞清算鬥爭；救國團雖與國民黨理念相近，但彼此互不隸屬。

救國團與馬英九基金會今天舉辦「2022年救國團菁英論壇」，馬英九致詞時說，10月30日是救國團成立70年，第一次號召上萬民眾走上街頭，氣氛熱烈、場面壯觀，他內心非常感慨，若不是民進黨政府濫權打壓，民眾反彈也不會如此之大。

馬英九表示，救國團成立至今關心愛護青年，辦理青年活動從不分黨派，為國家培植人才，然而民進黨政府卻藉轉型正義之名，將救國團認定為國民黨附隨組織，除製造仇恨外，更大搞清算鬥爭。

馬英九說，70年來救國團培育無數優秀青年，從來沒在辦活動時要求入黨、或宣揚國民黨的政策，包括前台中市長胡志強、總統府秘書長李大維、前駐美代表沈呂巡、駐日代表謝長廷等，不分黨派、顏色，年輕時都曾參加過救國團的活動。

馬英九批評，難道惡意打壓對台灣有重大貢獻、廣受青年歡迎的救國團，就是民進黨眼裡的轉型正義嗎。大家除了聲援救國團，更要對民進黨傷害台灣的民主表達嚴重的關切與抗議。（編輯：黃瑞弘）1111203

前總統馬英九（前左2）3日上午在台北劍潭青年活動中心出席「2022年救國團菁英論壇」，與救國團主任葛永光（前左1）等人合影。中央社記者徐肇昌攝 111年12月3日