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蔡適應博士學位遭撤銷 向母校師長致歉但將申訴
首頁 / 政治

學位遭撤恐影響爭黨魁 鄭文燦：政治事回歸其他標準

2022/12/3 13:07（12/3 13:41 更新）
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桃園市長鄭文燦遭台大認定論文抄襲，被撤銷碩士學位，對於是否會影響他爭取民進黨主席，鄭文燦（前中）3日接受媒體聯訪表示，學術的事情會坦然面對審議結果，至於政治或其他事情，就回歸其他標準。（讀者提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月3日
桃園市長鄭文燦遭台大認定論文抄襲，被撤銷碩士學位，對於是否會影響他爭取民進黨主席，鄭文燦（前中）3日接受媒體聯訪表示，學術的事情會坦然面對審議結果，至於政治或其他事情，就回歸其他標準。（讀者提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月3日
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（中央社記者魯鋼駿桃園3日電）桃園市長鄭文燦遭台大認定論文抄襲，被撤銷碩士學位，外界關注是否會影響他爭取民進黨主席。鄭文燦今天說，坦然面對審議結果，至於政治或其他事情，就回歸其他標準。

鄭文燦今天出席活動接受媒體聯訪表示，2003年進入台灣大學國家發展研究所的在職專班，選擇中國基層民主演進的研究主題，當時受限於時空條件，沒有辦法做實證研究，所以採取文獻分析法，引述很多書籍、期刊或網路上的文章，大概超過100多篇。

鄭文燦說，台大學倫會是根據檢舉，用相似性比對的軟體找出一部分沒有引述的論文來源，而當時國發所並沒有要求做相似性軟體的比對，也沒有流行這樣的軟體，他說「如果當時有作比對，當然會把附註跟參考論文都填上去，我想這是基本的道理。」

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媒體追問「學位遭撤銷是否會影響他爭取民進黨主席，以及未來黨內中生代的布局？」鄭文燦說，學術的事情會坦然面對審議結果，且用學術領域的嚴謹標準討論。至於政治上或其他的事情，就回歸其他標準。

關於前民進黨主席許信良看法認為「副總統賴清德配上鄭文燦會是2024年總統大選的民進黨夢幻組合」。鄭文燦說，現在首要之務就是徹底做好敗選檢討，會盡量把各方意見彙整好，作為謙卑反省的參考，將來才有再出發的契機。（編輯：孫承武）1111203

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