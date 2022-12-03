曾聖光戰死烏克蘭4日公祭 原民會頒一等專業獎章

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（中央社記者張祈、楊淑閔花蓮縣3日電）台灣青年曾聖光加入烏克蘭志願軍不幸戰死沙場，骨灰11月底由家屬搭機帶回返台，明天下午在花蓮殯儀館舉行公祭告別式，原住民族委員會將追頒原住民族一等專業獎章。

來自花蓮的25歲原住民青年曾聖光加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊獨立步槍營，上月2日於烏東戰略重鎮利曼（Lyman）執行戰鬥任務時受傷，失血過多喪生，成為首名赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人。

經外交部等單位協助，駐處人員陪同曾聖光的母親、姊姊及妻子，由華沙前往烏克蘭境內利維夫市（Lviv），出席11月14日由軍方特別安排舉行的追思儀式，後續也依照家屬意願，處理遺體火化及返國事宜。

曾聖光的家人11月30日帶著他的骨灰回到台灣，並將於明天下午1時在花蓮市立殯儀館舉行告別式。

原民會今天也發布新聞資料指出，對曾聖光過世深感哀悼惋惜，主委夷將．拔路兒Icyang．Parod明天將參加追思告別禮拜，並頒發一等原住民族專業獎章及慰問金。（編輯：卞金峰）1111203