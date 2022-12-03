台灣能見度增加 柏林將召開首屆台灣會議

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（中央社記者林育立柏林3日專電）由於中國軍演和半導體產業等因素，台灣在歐洲的能見度近年明顯增加，德國首都柏林將首度召開以台灣為主題的會議，屆時台歐兩地的官員、專家、公民社會代表都將出席。

第一屆柏林台灣會議5日起一連兩天在歐盟駐德國代表處舉行，主題為「台灣在地緣政治變化時代的機會和挑戰」，將針對台灣民主的挑戰、對抗假訊息經驗、經濟的重要性及在印太地區的角色進行討論。

會議主辦人、歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，由於中國的武力威脅和台灣的高科技產業，德國輿論愈來愈重視台灣，不過民主化逾30年來，台灣也出現了活潑的公民社會，作為夥伴能有許多貢獻。

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柏林過去從未辦過類似以台灣為主題的大型研討會，除了中研院社會所陳志柔、鬼島之音共同創辦人吳怡慈等來自台灣的學者和公民社會代表將參與座談，外交部次長蔡明彥應邀演講，德國外交部亞太司司長司佩蘭（Petra Sigmund）、在歐盟對外事務部（EEAS）負責對抗假訊息的官員谷爾納（Lutz Güllner）也將出席，凸顯德國和歐盟對台灣的重視。

駐德代表謝志偉表示，近年歐洲對中國的戰狼外交和軍事擴張開始出現戒心，視中國為體制和價值的競爭對手，加上疫情打亂了供應鏈，台灣在半導體的地位突然受到重視，柏林首次以台灣為主題的會議因此應運而生，顯示台灣正成為西方和中國競爭的核心議題。（編輯：黃自強）1111203