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蔡適應學位遭撤銷 潘文忠：未收到相關訴願申請

2022/12/5 10:09（12/5 11:01 更新）
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關於桃園市長鄭文燦遭認定論文抄襲及民進黨立委蔡適應博士學位遭撤銷的部分，教育部長潘文忠（前中）5日在立法院受訪表示，教育部還沒有收到訴願的相關申請案。中央社記者王騰毅攝 111年12月5日
關於桃園市長鄭文燦遭認定論文抄襲及民進黨立委蔡適應博士學位遭撤銷的部分，教育部長潘文忠（前中）5日在立法院受訪表示，教育部還沒有收到訴願的相關申請案。中央社記者王騰毅攝 111年12月5日
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（中央社記者王揚宇台北5日電）針對桃園市長鄭文燦遭台大認定論文抄襲及民進黨立委蔡適應博士學位遭撤銷，外界關心他們是否提出申訴。教育部長潘文忠今天受訪說，教育部還沒有收到訴願的相關申請案。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查國家運動科學中心設置條例草案等案，潘文忠列席報告，並備質詢。

外界建議台大把曾任國發所教授陳明通指導的173個碩博士論文進行篩選比對；潘文忠會前接受媒體連訪，被問到「目前跟台大那邊了解的狀況」等議題。

潘文忠指出，關於學生學位的論文，包含學士、碩士或博士，依照學位授予法，本來就是由學校依照相關的指導跟作業程序辦理審查跟學位的授予，若有抄襲或被檢舉等違反學倫案的部分，教育部也頒行有關學術倫理審查相關作業規範。

潘文忠說，目前如果有具體、具名提出相關學位論文有違反學術倫理，教育部要求各大學依照學位授予法及學術倫理審查相關作業要點，依照程序、規範來實施，不管哪所大學或研究所，都一致以這樣的規範向大學要求。

另外，蔡適應的博士論文因抄襲致博士學位遭撤銷。蔡適應3日表示，將依法申訴。

媒體詢問潘文忠，前新竹市長林智堅因論文抄襲案有提出訴願，鄭文燦跟蔡適應是否有提出訴願。

潘文忠說，關於鄭文燦跟蔡適應的部分，教育部還沒收到訴願的相關申請案，至於林智堅部分，目前依照程序正在做訴願審議過程。

此外，媒體詢問，內政部長徐國勇請辭，潘文忠是否有異動的可能與意願。潘文忠指出，以他個人而言，在工作的每一天都應該是盡心盡力，「也跟同仁們來做後續相關事務的一些規劃與推動」。（編輯：張均懋）1111205

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