論文爭議案 鄭文燦認為應建立問題處理標準

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桃園市長鄭文燦（中）5日接受媒體聯訪時，就台大論文爭議一事表示，雖有遺憾，但未來應建立起對相關問題處理的標準，學倫的審議可以從道歉、修改論文到撤銷，不同層級的作法，未來應有可以建立制度的空間。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月5日

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）針對台大論文爭議，桃園市長鄭文燦今天表示，未來應建立起對相關問題處理的標準，學倫的審議可以從道歉、修改論文到撤銷，不同層級的作法，未來應該也有可以建立制度的空間。

鄭文燦上午出席「觀塘．塘觀－尋訪千塘之鄉的桃花源記」新書發表會，會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待國家圖書館今天會開始把論文下架。鄭文燦表示，台大社科院學倫會用現在嚴謹的學術標準去檢視過去的論文，基於對台大的尊重、愛護，他會坦然的接受。

鄭文燦說，雖然有遺憾，不過他認為未來應建立起一套對相關問題處理的標準，學倫的審議可以從道歉、修改論文到撤銷，不同層級的作法，未來應該也有可以建立制度的空間。不過針對這個事情，因為是他在論文寫作階段，有部分來源沒有引述，所以他願意就此道歉，「這是我自己的疏失，我願意來承擔。」

媒體詢問，原本外界對於接任黨主席的呼聲很高，是否會因為論文爭議受影響。鄭文燦指出，民進黨黨務的調整，還是要形成黨內的多數看法，他會抱著這樣的態度來面對黨務改組。他認為民進黨會有智慧推出黨主席，以迎接總統大選跟立委選舉，請大家不用擔心。

對於黨內傳出希望陳明通能辭掉國安局長一職。鄭文燦表示，「各種討論我們都尊重。」

鄭文燦說，面對如何因應選後政局，包括國家安全的確保、疫後跟通膨的經濟復甦、弱勢跟青年的照顧、產業跟低碳轉型的挑戰，以及能源安全跟能源轉型課題，這些都是未來一年政府團隊需面對的課題，相信府院會做最好的考量及最好的安排。（編輯：張銘坤）1111205