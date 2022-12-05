黃天牧：把握當下全力以赴 政務官去留長官決定

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九合一大選民進黨失利，引發內閣改組話題。國民黨立委賴士葆5日在立法院財政委員會質詢金管會主委黃天牧（圖）的看法和心情，黃天牧表示，政務官去留由長官決定，他能做的就是把握、珍惜當下，全力以赴。中央社記者郭日曉攝 111年12月5日

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（中央社記者范正祥台北5日電）九合一大選民進黨失利，選後引發內閣改組話題。國民黨立委賴士葆今天質詢金管會主委黃天牧看法和此刻心情，黃天牧表示，政務官去留都是由長官決定，他能做的就是把握當下、全力以赴。

立法院財政委員會審查電子支付機構管理條例部分條文修正草案等案，黃天牧列席備詢。

賴士葆質詢，金融監督管理委員會是行政院所設的委員會，如果未來內閣總辭，「金管會主委」一職是不是也必須一起辭。黃天牧答覆說，「要」。

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有關如果內閣總辭的問題，黃天牧表示，政務官去留由長官決定，他能做的就是把握、珍惜當下，每一天都當最後一天，全力以赴。賴士葆認為，黃天牧專業做得不錯，如果內閣改組，希望黃天牧續留。

至於立委質詢台灣經濟和股市議題，黃天牧答詢表示，台灣經濟一直都是相當穩健，股市基本面良好；至於台股的救市措施是否要研議退場，他指出，目前這些措施還在市場上，暫時都還不會退場。（編輯：郭無患）1111205