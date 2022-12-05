藍籲陳明通思考去留 綠：尊重總統人事布局考量

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（中央社記者王承中、王揚宇台北5日電）桃園市長鄭文燦遭台大認定論文抄襲，被撤銷碩士學位。國民黨團今天表示，鄭文燦的指導教授、國安局長陳明通應思考去留。民進黨團幹事長羅致政指出，現階段黨團希望政局穩定，尊重總統對未來人事布局的考量。

繼前新竹市長林智堅後，桃園市長鄭文燦的碩士論文也被台大認定抄襲，學位遭撤銷。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、立委賴士葆、費鴻泰等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，呼籲林智堅及鄭文燦的論文指導教授、國安局長陳明通應思考去留。

曾銘宗表示，當然知道學位不等於能力，但是抄襲卻涉及誠信及工作態度，抄襲者跟指導教授都是不負責任。而他認為林智堅、鄭文燦及民進黨立委蔡適應的論文抄襲事件，都只是冰山一角。現在連民進黨內都要求陳明通應道歉請辭，國民黨團也呼籲陳明通現在是思考去留的時候了。

李德維指出，民進黨重要人士的論文抄襲事件如雪球般愈滾愈大，這對社會做了最錯誤的示範，國民黨團沒辦法接受民進黨想要以拖待變。解鈴還須繫鈴人，呼籲總統蔡英文應誠實面對。包含陳明通、鄭文燦及蔡適應等人，在面對立法院及社會輿論，都應該好好思考如何自處及進退應對。

對於是否要求台大徹查陳明通指導過的學位論文，曾銘宗表示，希望曾被陳明通指導的學生能夠自清，國民黨團也會進行大規模的查證，以釐清相關事實，沒有抄襲的就還他清白。

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對於陳明通去留，民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天在黨團記者會回應媒體提問時表示，學術歸學術，尊重所有學術單位對這些抄襲或瑕疵的結論，也尊重每個當事人要走的程序，不論要申訴或不申訴，都予以尊重。

羅致政指出，從立法院的角度來說，希望每個政務官能針對個人在位子上適不適任等做總體考量，但現階段來說，黨團還是希望政局穩定，做必要檢討後再做下階段調整；此外，總統蔡英文已經說，在立法院會期告一段落會做全盤考量，尊重蔡總統對未來人事布局的考量。（編輯：翟思嘉）1111205