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首度公開另一半照片 吳欣盈挺孕肚出國登記

2022/12/5 14:59（12/5 15:16 更新）
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（中央社記者郭建伸台北5日電）台灣民眾黨立委吳欣盈日前公布懷孕喜訊，她今天在臉書公開與另一半雷諾的合影，並表示原先規畫要在比利時公證，但因立委就職而延誤登記手續；這一次她選擇隻身前往，沒有過多的繁文縟節，幸福也跟儀式無關。

民眾黨前立委蔡壁如日前因論文涉抄襲風波請辭，新光集團第3代吳欣盈11月2日遞補民眾黨不分區立委；吳欣盈於接任立委前公布自己懷孕喜訊，而另一半名叫雷諾（Renaud van der Elst），是專注歐盟能源政策的執業律師。

吳欣盈今天在臉書（Facebook）首度公開與雷諾的合照。她表示，她和雷諾之前就規畫要在他的家鄉比利時，一個風景優美的小鎮公證，但因為立委就職，延誤登記手續。

吳欣盈表示，本來只想像其他人一樣安靜結婚生子，但立委角色讓她必須公開這一切。

吳欣盈指出，這一次她選擇隻身前往，沒有過多的繁文縟節，幸福也跟儀式無關，她非常珍惜這段緣分。

吳欣盈辦公室表示，雷諾國籍為比利時，這兩天吳欣盈將與雷諾到市政廳登記，再回台灣登記。（編輯：楊蘭軒）1111205

#吳欣盈
#雷諾
#民眾黨
吳欣盈
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