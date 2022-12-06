法參議院副議長會見陳菊 堅定支持台灣民主人權

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法國參議院副議長暨友台小組主席李察（中）5日於參議院接見陳菊（右3）、吳志中（後）、田秋堇（左3）、葉大華（右2）、蘇麗瓊（左2）、陳俊宏（右1）、蘇瑞慧（左1）等人，並贈與訪團參議院紀念書。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月6日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）監察院院長兼國家人權委員會主委陳菊率團訪法，5日受到參議院邀請會見副議長李察。陳菊表示，選擇法國作為出訪首站意義重大；李察指出，必須支持民主人權的台灣。

陳菊與國家人權委員會委員田秋堇、葉大華、蘇麗瓊、執行秘書蘇瑞慧、顧問陳俊宏等人在駐法代表吳志中與參議院國際交流部專員導覽下參觀參議院大廳、圖書館與議會廳，接著會見副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）。

在1小時的會面中，陳菊首先感謝法國與議員對台灣的支持，特別在台灣遭受中國威脅之際數度率團訪台，並提出挺台參與國際組織決議案，獲得史上罕見的304票贊成無異議通過。

身為執政黨一員、從政50年的李察回覆，相信自己可以代表總統馬克宏（Emmanuel Macron）和政府，表達對台灣捍衛自由民主決心的支持。

兩人就台、法人權的奮鬥歷程進行交流。李察表示，法國把人權宣言轉變成法律，制度化、法制化的過程法國走了數百年，如今在各層面保障人權，且與時俱進，不僅立法保護個人數位資料，也有「公共辯論國家委員會」（CNDP），保障公民對國土開發等政策的參與及提問權。

陳菊則提及，台灣與歐盟2019年起在性平議題上合作，台灣是亞洲第一個同性婚姻合法的國家，致力保障性別平等，國會女性議員比例高達近44%。因此，希望進一步與同為印太國家的法國合作，讓台灣在性平議題敏感的東南亞國家中扮演角色，成為推廣中心。

李察告訴陳菊，民主人權是台灣的軟實力，台灣僅用數十年就從威權走向民主，且成為人權典範，在議題上具有影響力。

他指出，法國意識到台灣正遭中國威脅，使民主飽受挑戰，因此期待與台灣在民主、人權議題上合作，例如男女同工同酬等，也願意協助促成法國性別平權內閣訪台。

李察接受中央社訪問表示，支持台灣原因很簡單，就是「人道」，他並以「台灣共和國」稱呼台灣。

他說：「我們必須支持獨立與自由的生活，因為台灣共和國選擇成為民主政體，和平的民主，並尋求與國際社會合作。我們看到北京當局令人擔憂且具威脅性的行為，不僅影響台灣生存的權利，也為我們稱之為印太地區的其他強權帶來不穩定效應。」

他認為，這是法國的義務與承諾，法國也是印太的一員，身為和平強權應該有所作為，保護他者權利。

這是國家人權委員會2020年成立以來首次出訪，除了法國在台協會及法國人權聯盟的正式邀請，選擇法國作為首站，意義重大。

陳菊告訴中央社，經歷23年推動，在蔡英文總統任內成立符合「巴黎原則」的國家人權委員會。「巴黎原則」全名為「關於促進和保護人權的國家機構地位的原則」，為聯合國人權委員會1991年於巴黎會議後通過。

去年陳菊在台接見法國友台小組成員，他們也表示委員會與「人權宣言」發源地、堅持人權價值的法國，有許多合作、互相努力的空間。

今年11月，法國在台協會、外交部委任的法國技術推廣總署（Expertise France）選派人權專家，協助台灣和國際人權接軌，包括和各國非政府組織對話，而國際人權價值的交流也是委員會的工作要點。

陳菊此次出訪將繼續與巴黎市政府、法蘭西學院等政府機構會面，也將訪問非政府組織，並於10日世界人權日受旅法台僑組織法國台灣協會（Association Formose en France）之邀出席「人權美麗島：陳菊與台灣人權奮鬥史」活動。（編輯：周永捷）1111206

國家人權委員會首次出訪，選在「人權宣言」與「巴黎原則」的起源地法國，具有重大意義，盼台灣能學習法國長處，繼續發展並保障人權。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月6日

陳菊代表蔡英文總統表達台灣面對威脅將捍衛自己的決心，也希望能與法國有更多交流、合作，並邀請李察（右）再度訪台。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月6日

人權委員會主委陳菊感謝李察與法國政府對台灣的民主人權的支持，贈送李察（右2）人權紀念品。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月6日