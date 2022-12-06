賴清德：面對外來威權威脅 為台灣前途團結打拚

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嘉義城隍廟6日上午舉行「嘉義城隍廟志」發表會，為廟志寫序的副總統賴清德出席致詞表示，大家要有認知，面對外來威權威脅，要為台灣前途繼續團結打拚。中央社記者黃國芳攝 111年12月6日

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）國定古蹟嘉義城隍廟以4年時間完成「嘉義城隍廟志」，今天舉辦發表會，為廟志寫序的副總統賴清德到場表示，大家要有認知，面對外來威權威脅，要為台灣前途繼續團結打拚。

嘉義城隍廟上午在廣場舉行「嘉義城隍廟志」發表會，賴副總統、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、前總統府副祕書長李俊俋，以及中國科技大學編撰團隊共同見證重要的歷史時刻。

賴副總統致詞表示，嘉義城隍廟建廟歷史悠久，超過300年，香火鼎盛，目前是國定古蹟，嘉義城隍是被敕封綏靖侯的神祇，所掌管的範圍，過去南至台南市，北至宜蘭、花東地區，嘉義城隍可說是全台都有庇祐。

賴副總統指出，嘉義城隍廟也見證台灣先民數百年來，將當年蠻荒之島的台灣建設成民主的燈塔，目前在全世界的產業鏈中，台灣是很重要的國家。

賴副總統說，「嘉義城隍廟志」對台灣有2項重要啟示，嘉義城隍廟平時對嘉義地區弱勢民眾的幫忙，遇到台灣重大事故，也會即時伸出援手，因此，大家對嘉義城隍爺要感恩及報恩。

賴副總統表示，另一個啟示是從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，全世界都看到台灣在產業鏈中非常了不起，沒有台灣，全世界的經濟都會受到影響，生活也會受到巨大衝擊，因此，大家要有認知，為了台灣的前途繼續團結打拚，特別是面對外來威權力量威脅，一定團結起來共同面對。

嘉義城隍廟董事長賴永川致詞指出，城隍廟董監事會深知守護文化資產重要性，因此，耗費4年時間委託中科大編撰「嘉義城隍廟志」，全書共分6篇，包括歷史與信仰、神明與祭祀、人物傳略、建築與文化、文物、管理與維護等，配合精細圖檔影像紀錄，希望廟志可以和國定古蹟相輝映。

賴永川指出，嘉義城隍廟獨一無二的裝飾工藝「八獅座神轎」，民國85年北上參與第1次民選總統就職典禮，見證台灣重要歷史時刻，更蘊含有形及無形文化資產，成為珍貴的鎮廟寶物。（編輯：謝雅竹）1111206