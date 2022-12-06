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蒙古爆發嚴重群眾抗議 外交部：目前無台灣人受傷

2022/12/6 18:52（12/6 19:26 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北6日電）蒙古國首都烏蘭巴托爆發激烈群眾抗議事件，外交部今天表示，根據駐蒙古代表處查報，目前暫未接獲台僑或台灣人受傷的通報，駐處人員及眷屬都平安。

外交部發布新聞稿指出，蒙古國首都烏蘭巴托中央政府機關所在地「國家宮」（Government Palace）蘇赫巴托廣場（Sukhbaatar Square）4日起發生大規模群眾抗議事件，部分群眾因企圖闖入政府機關，與當地維護秩序的警察發生零星衝突。根據外交部掌握訊息，已有數名蒙國民眾在推擠過程中受傷。

外交部表示，已於第一時間請駐蒙古代表處查報相關情形，目前暫未接獲台僑或台灣人受傷的通報，駐處人員及眷屬平安，駐處將持續了解及掌握相關後續發展，並密切注意是否有台灣人受到波及，隨時回報。

外交部呼籲，旅居當地或正在蒙古商旅活動的民眾提高警覺，維護自身安全，避免前往抗議示威區域。如果遭遇急難需要協助，民眾可即撥打駐蒙古代表處緊急聯絡電話：+976-9909-1213，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095。（編輯：蘇龍麒）1111206

#外交部
#蒙古
#台灣人
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