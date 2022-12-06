請烏克蘭難民吃「民主雞排飯」 駐荷代表處親下廚

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用來自台灣的米和調味料，駐荷代表處端出「民主雞排飯」招待烏克蘭難民。（駐荷蘭代表處提供）中央社記者田習如傳真 111年12月6日

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（中央社台北6日電）昨天是荷蘭重要傳統節日「聖尼可拉斯節」（Sinterklaas），駐荷蘭代表處特別在阿姆斯特丹的餐廳舉辦「台灣廚房日」活動，全員出動招待並下廚端出雞排飯等家常台式料理，讓近百名在荷蘭的烏克蘭難民也能感受節慶氣氛。

戰火無情，寒冬送暖。這項活動是與荷蘭人道組織「向日葵基金會」合作（Stichting SunnyBloem），駐荷代表陳欣新與代表處人員及僑領一起下廚，使用來自台灣的米和調味料，端出炸雞排、炒高麗菜、貢丸湯、肉燥飯及愛玉等台式料理，讓首次品嚐台灣美食的難民們都讚不絕口。

陳欣新在餐會中致詞表示，民主國家必須互相扶持，台灣政府及民間協力在俄烏戰爭爆發初期即募集近600噸援助物資轉送烏克蘭，外交部更於明年增編預算5600萬美元（約新台幣18億元）協助烏克蘭重建。駐荷代表處希望透過有溫度的台灣美食和人心，讓烏克蘭人民瞭解他們並不孤單。

難民代表發言感謝台灣人的愛心，表示這項活動對被迫逃離家園、身處異地的烏克蘭人民具有重要意義，希望台灣人民在俄烏戰爭結束後可以造訪他們的美麗家園。

「荷蘭台灣關懷救助協會」也配合難民實際需求，在僑界發起募捐活動，獲得台灣同鄉及台商熱烈響應，募得毛毯、大衣、尿布及罐頭等物資，在餐廳現場發放，一位烏克蘭女士感動得抱著會長落淚。

由於傳說中聖尼可拉斯將在這天帶給荷蘭兒童禮物，代表處特別為烏克蘭兒童們準備了裝滿森永牛奶糖、義美小泡芙及孔雀捲心酥的台灣零食福袋。旅荷藝文團體「台荷藝集」也帶來套圈圈及戳戳樂等台灣傳統遊戲，與烏克蘭兒童同樂，許多家長也跟著一起玩，希望暫時忘卻有家歸不得的傷痛。

目前在荷蘭的烏克蘭難民已超過8萬人次，俄烏戰爭爆發後，荷蘭政府持續提供軍備及人道援助，民間捐款也達上億歐元。

駐荷代表處的愛心廚房活動引起立陶宛駐荷蘭大使館注意，準備在明年初跟進辦理，傳達民主國家互相扶持的溫暖。（編輯：黃自強）1111206

駐荷蘭代表處包下阿姆斯特丹一間餐廳，代表陳欣新和代表處人員及台僑親自下廚，請烏克蘭難民吃台灣料理。（駐荷蘭代表處提供）中央社記者田習如傳真 111年12月6日

駐荷蘭代表處選在當地傳統「聖尼可拉斯節」時，邀請近百名在荷蘭的烏克蘭難民參加「台灣廚房日」，品嚐台灣家常菜。 （駐荷蘭代表處提供）中央社記者田習如傳真 111年12月6日