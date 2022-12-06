謝長廷：可能日本先有事 台日應就撤僑等協商

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已故日本首相安倍晉三生前說「台灣有事即日本有事」，駐日代表謝長廷6日表示，也有可能是日本先有事，台日應事先就有事之際的人員避難等進行協商。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月6日

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）已故日本首相安倍晉三生前說「台灣有事即日本有事」，駐日代表謝長廷今天對駐日台媒表示，也有可能是日本先有事，台日應就有事之際的人員避難（撤僑）等問題進行協商。

對於安倍生前說出「台灣有事即日本有事」的主張，謝長廷今天表示，安倍留下的思想和遺產很重要，台日息息相關，以安倍的立場說出此言，但其實也有可能不是台灣先有事，而是日本先有事。因為，對中共解放軍來說，日本有美軍基地，如果美中關係緊張或作戰，共軍會先攻打日本。

謝長廷認為，安倍說「台灣有事即日本有事」，其實也考慮到日本可能先有事，只是不便因措辭而引起日本民眾恐懼。台日命運與共，台灣鄰近日本，假如共軍攻打花蓮，距離日本（沖繩與那國島）僅100多公里而已。同樣的，假如日本有事，台灣也會很危險。

日本政府預定本月之內修訂國家安全保障戰略等安保3文件，預料將記載日本擁有可攻擊敵方飛彈基地，也就是擁有「反擊能力」一事，這是戰後日本安保政策的大轉變。

對此， 謝長廷表示，包括擁有「反擊能力」等，日本是在俄羅斯侵略烏克蘭後也學到一些經驗。此外，他認為，美日之間有簽署安保條約，如果美中關係持續緊張，日本當然會成為共軍攻擊的對象，日本是當事者，並非第三者，日本修訂安保3文件，可能會強調這一點。

有關日本考慮在沖繩與那國島或沖繩加強防禦配置武器一事，謝長廷認為，那也是日本從8月共軍實施軍事演習中學到的經驗，共軍瞄準日本專屬經濟區（EEZ），就是在測試要攻打（日本）時該怎麼打，所以日本必須部署防禦系統。

謝長廷主張，台日應就有事之際的避難（撤僑）等問題進行協商，沖繩與那國島與台灣在有萬一的情況時，要互相接受難民，如果沖繩與那國島遭受攻擊，台灣也應開放醫院，譬如花蓮慈濟醫院設備非常先進，若要將病人送至日本本島，距離太遠，送至花蓮就很快。

基於人道救援的觀點，台灣應接受沖繩的難民。同樣的，萬一台灣遭受攻擊，日本也應相助。

謝長廷說，現在因政治的關係，台日之間無政府直接聯絡的管道，萬一有事的時候將是個大問題。他建議應從救災、救難演習協調開始做起，譬如有情況時要找誰、病人該怎麼送等問題都應開始談，才有實效。

有關台灣11月26日舉行的九合一選舉，執政黨民進黨敗選，有些日本學者或日媒人士認為這次台灣的「抗中」牌未奏效，有人認為台灣人已經不抗中了。

謝長廷表示，這次九合一選舉，「抗中牌」確實沒發生太大效用，但因為這是地方選舉，所以他認為日本學者小笠原欣幸所言可供作參考。

小笠原認為，這個現象也代表台灣民主主義的成熟，「選民並非你說抗中，我就無條件把票投給你」。

有日媒發行人表示，民進黨大敗，促使日本更加警惕，認為應儘速加強國防能力，很擔憂2024年台灣出現親中政權的話。

謝長廷說，日本若這樣想也是應該的，因為不能把自己的命運放在別人、放在台灣政局、民進黨執政上面。國家都是以自己的國民、自己的國家為最高利益、優先利益考量。

謝長廷很感慨的說，台灣就是因為政黨各有其政治立場、與中國的距離不同而分裂，一直無法很團結，這也是台灣的一個問題。

謝長廷正在構思一個國際關係理論，認為應主張和平是世界的核心價值、核心利益。因為有和平，台灣、韓國、中國才能發展至今，如果有國家要破壞和平，那就是破壞大家的核心利益，大家都要有所反應。

他說，這並非要打仗，而是端視破壞的核心利益的嚴重性，大家予以譴責或制裁，這樣才具意義。（編輯：黃自強）1111206