賴清德是否選黨主席 陳歐珀盼權力勿集中於一人

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（中央社記者王揚宇台北7日電）各界關注副總統賴清德是否參選民進黨主席，民進黨立委陳歐珀今天舉2000年黨主席林義雄全力輔選陳水扁為例，建議做最好的安排與協調，最重要的是不要把權力集中在一人。

民進黨九合一選舉挫敗，總統蔡英文辭去黨主席職務，將於明年1月中辦理補選，賴清德被視為熱門人選，立委許智傑、邱志偉等人昨天表態支持賴清德參選黨主席，引發各界關注。

隸屬黨內正國會的陳亭妃、陳歐珀今天召開「黑金介入議長、副議長選舉？民進黨別用黨紀挺黑金」記者會時，媒體詢問是否支持賴清德參選黨主席。

民進黨台南市立委陳亭妃說，賴清德過去是台南市長，情感上，她一定支持賴清德，也相信賴清德絕對有這個能力；如果賴清德願意承擔，一定支持。

陳亭妃表示，民進黨的人才很多，現在媒體有不同揣測、有不同版本，相信只要願意為台灣、為黨付出，他們都會全力支持，大家在同一艘船上，往前衝才有2024。

陳歐珀說，賴清德絕對有能力擔任黨主席，也期待賴清德能代表民進黨參選2024年總統大選；不過，民進黨應成為共同承擔的政黨，如何做最好的安排與協調，或許可做另外的思考，像是黨主席要做輔選工作，2000年時任黨主席林義雄幫總統候選人陳水扁輔選，順利讓陳水扁當選。

陳歐珀指出，希望高位者可以多聽人民的心聲，而不是幾個人密室商量，否則這恐失去人民的期待。

陳歐珀說，希望能夠盡快協調出人選，但重要的是，不要把所有權力集中在一人身上；如果是多人參選黨主席，或許可以對民進黨的路線做討論及檢討，樂見多人出來參選。（編輯：翟思嘉）1111207