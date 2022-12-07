衛報專訪談中國封控 吳釗燮：憂台灣成代罪羔羊

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）外交部長吳釗燮接受「衛報」專訪，表示支持反對中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策的抗議民眾，但也擔心示威活動若捲土重來，北京恐把台灣當作「代罪羔羊」。

吳釗燮表示，中國各地上週爆發反封控示威，警方迅速採取行動逮捕抗議人士，台灣和其他民主國家對此齊聲呼籲中國「尊重基本人權」。

吳釗燮接受英國「衛報」（The Guardian）專訪時指出：「當政府政策導致人民生計受限或生活不便時，我認為人民有權站起來，要求享有一些基本權利。」

他告訴記者：「表達自由和言論自由是一種基本權利，我們當然希望中國政府能遵守這種基本權利。」

不過吳釗燮表示，台灣已「密切關注」這些抗議集會，看看它們將如何演變，並對這些抗議活動是否會捲土重來表達「額外關切」。

吳釗燮說：「我們一直擔心中國政府可能試圖製造外部危機，來分散國內注意力。我們擔心中國政府會鎖定台灣，指控台灣在中國製造動盪。」

他表示：「中國政府似乎有意緩和一些措施。所以，未來這些可能會在中國人民之中引發更多示威，因為他們認為當重大民怨出現時，可能會是改變政府政策非常有效的手段。」

上週傳出中國「白紙運動」有境外勢力參與的說法，其中有人特別提到台灣，不過都非中國官方所言。衛報看過廣州一名管委會主委的電報，內容將中國動盪歸咎於美國和台灣的「酸民」，社群媒體上也零星提及此事，顯見這種說法或多或少有人埋單。

被問及台灣能給中國什麼忠告時，吳釗燮表示，挺過第一波疫情「並不容易」。他還提到中國疫苗接種率低，和中國本土製疫苗效力較差一事。

他說，「在這樣的情況下，就我看來，中國政府陷入兩難」，但他仍建議中國不要走封城的回頭路。

「一方面，他們明白封城會導致經濟放緩、給民眾帶來不便，可能會讓老百姓怨聲載道。但另一方面，若在沒有替普羅大眾施打適當疫苗的情況下解封，他們可能會陷入重大疾病危機。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1111207