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國民黨花縣黨團建議：議長不提名、副議長提黃馨

2022/12/7 15:06
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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮縣議長張峻爭取連任，因排黑條款恐無法獲黨內提名，現任花蓮議會國民黨團今天指出，建請黨中央採議長不提名、副議長提名黃馨；藍營花蓮縣黨部13日將開會討論提名人選。

花蓮縣議會國民黨團今天發布聲明稿指出，依黨中央組織發展委員會徵詢黨內正、副議長參選意願，目前有張峻、鄭寶秀、吳建志等人表態參選議長，黃馨、吳建志等人表態參選副議長。

聲明稿指出，「多數黨員傾向支持張峻連任，搭配行政資歷完整的黃馨，考量黨內團結和諧，建請中央提名小組於第20屆花蓮縣議會議長採不提名方式，副議長提名黃馨」。

花蓮縣議會國民黨團書記長謝國榮為張峻寫推薦文，稱是民意跟縣府之間重要橋梁，19屆議長任期受肯定，是20屆議長不二人選。

國民黨縣黨部主委張逸華今天接受媒體聯訪指出，5日起徵詢20名國民黨籍議員當選人參選意願，9日將回收意願調查表，預計13日下午舉行新當選議員座談會，依徵詢結果、個人參選意願及座談內容提供正、副議長推薦名單。

張逸華指出，尊重議會黨團意見，提名作業要點中仍規範違反「排黑條款」者，不得被提名。

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張峻任職議員期間，與多名縣議員捲入LED（發光二極體）路燈採購弊案，民國105年遭新北地院依貪污治罪條例判刑7年8月，仍在上訴中；今年7月間，國民黨花蓮縣黨部以排黑條款為由取消他的提名資格，後經黨中央同意張峻以「報備」方式參選。

張峻沒有政黨推薦書，以無黨籍身分參選，拿下選區最高票數順利連任，選後回歸藍營黨團，多次表態要爭取議長連任。（編輯：陳仁華）1111207

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張峻
花蓮縣議長爭奪成焦點 張峻連任變數多 議長控煽動宗教團體影響選情 花蓮縣府否認
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