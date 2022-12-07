考選部預告高普考修正草案 減列多數類科專業科目

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（中央社記者陳俊華台北7日電）考選部今天預告高普考試修正草案，高考三級考試以減列2科、普通考試減列1科為原則，在徵詢專家及中央地方各用人機關意見後，減列多數類科的專業科目數，以契合用人機關需求。

考選部透過新聞稿表示，公務人員高普考試近10年每年錄取人數超過5000人，是公務人員考試中規模最龐大的考試。為使應試專業科目數及其內涵能與時俱進，契合用人機關需求，考選部啟動「公務人員高普考試應試專業科目彈性多元調整方案」法制作業。

考選部說，從民國39年辦理考試至今，高考三級考試除公職專技人員類科外，其餘各類科應試專業科目均列考6科、普通考試均列考4科。但隨環境變遷、政府部門業務需求調整，應試專業科目數及內涵也應適時調整，以契合用人機關需求。

考選部說，這次調整是以符應機關用人實際需求，並降低應考人不必要的應試負擔為重要目標，以高考三級考試以減列2科、普通考試減列1科為原則，但考選部尊重用人機關意見，科目數保留適度彈性。

考選部表示，科目內涵互有重疊或屬於基礎知能概念者，或在職階段以訓練進修養成更具效益，或有不合時宜、範圍過於偏狹或容易大幅變動、或專業知能具有特殊性稀少性等情況，納入檢討範圍。

另外，考選部說，這次檢討結果，在扣除已完成檢討改革的公職專技人員14類科後，在高考三級101類科中，計79類科專業科目減列2科、15類科減列1科，只有僑務行政、社會行政、教育行政、航運行政、植物病蟲害防治、土木工程及生藥中藥基原鑑定等7類科，維持列考6科。

考選部指出，在普通考試71類科中，計66類科減列1科，僅僑務行政、新聞、金融保險、林業技術及土木工程等5類科，維持列考4科。這次修正盼能達到聚焦考試類科核心職能的效果。

考選部表示，草案中少數類科，因尊重用人機關意見未予減列考科。在草案預告廣徵各界意見後，將據以參考並持續和用人機關研議修正，儘速提出最適方案，報考試院院會核定。

考選部說，未來將適時研議納入多元考試方式，朝簡併考試類科、選拔同一行政職系通才的改革目標調整，更具體落實考用合一、適才適所的用人目標。（編輯：楊凱翔）1111207