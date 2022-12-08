陳其邁下令全力輔選李俊俋 10日廟口宣講拚翻轉嘉義

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（中央社記者葉素萍台北8日電）嘉義市長選舉18日投票，民進黨代理黨主席陳其邁下達動員令，全力輔選嘉義市長候選人李俊俋。民進黨今天說，剛當選的青年議員10日將赴嘉義廟口宣講，訴求年輕力量為「嘉」發聲。

民進黨發言人黃彩玲今天透過新聞稿指出，民進黨上下總動員「一起挺俋」，展現黨內團結氣勢，目前黨籍議員、立委爭相「報名排班」李俊俋的徒步掃街、市場拜票、廟口開講等行程，剛當選的青年議員也將來助講，訴求年輕力量一起回「嘉」投票。

黃彩玲表示，李俊俋10日在嘉義九華山地藏庵舉辦的「為嘉投票 翻轉嘉義」廟口宣講，便邀請到剛當選的青年議員陳乃瑜、劉康彥等，以及民進黨副秘書長林飛帆、前主席卓榮泰前來助講，訴求年輕力量為「嘉」發聲。

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黃彩玲說，對於對手頻以地方執政優勢阻撓其他候選人活動場地租借，李俊俋競選團隊表示，12月17日的選前之夜將如期進行，現正積極尋找合適地點，屆時也將邀集民進黨重要黨公職前來宣講。

黃彩玲指出，昨天陳其邁在行動中常會後，陪同李俊俋開啟「嘉義不一樣」車隊掃街，展現全黨勝選決心。路上市民熱情迴響、直播線上網友也都有正面反饋。前衛福部長陳時中日前也將選後的首次公開行程獻給李俊俋，到廟口開講，民眾親做「感謝」、「凍蒜」標語到場加油，讓李俊俋團隊充滿信心1218這場選舉能翻轉嘉義。（編輯：趙蔚蘭）1111208