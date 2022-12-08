波台國會小組主席安佐長期挺台 獲頒外交獎章

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）外交部長吳釗燮今天上午頒贈「睦誼外交獎章」給波蘭眾議院「波台國會小組」主席安佐（Waldemar Andzel，另譯：安鄒），表彰他對促進台波關係的卓越貢獻。

外交部發布新聞稿指出，正值台灣在波蘭設處30週年，安佐來訪並獲頒外交獎章，更彰顯台波夥伴關係長遠緊密，以及波蘭國會長期支持台灣的重要意義。

吳釗燮致詞時表示，安佐擔任波蘭國會第二大團體主席，及福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）共同主席，是波蘭國會中推動台波友好關係及支持台灣國際參與的重要力量。

吳釗燮表示，感謝安佐為捍衛台灣發聲、呼籲台海和平穩定及支持立陶宛深化與台灣往來，此外安佐並於疫情期間促成波蘭政府捐贈台灣40萬劑疫苗，另協助處理台灣捐助「波蘭政府戰略儲備署」（RARS） 350萬美元用以安置波國境內烏克蘭難民。

吳釗燮表示，安佐曾說「只要民主台灣能續獲國際社會的支持，必能有光明美好的未來」，安佐是台灣真正的好朋友。

安佐致詞時強調，波台是共享民主人權價值的緊密夥伴，彼此相互扶持，共同面對不同考驗挑戰，兩國近年來在經濟、生技及文化等各領域合作進展迅速，期盼未來波台能在關鍵產業方面有更多合作。

安佐並重申，波蘭國會一向支持台灣安全及台海和平，他將繼續在波國國會及福爾摩沙俱樂部等各個平台，藉由波蘭、美國及台灣三方友好合作架構，繼續支持台灣、為台灣發聲。

今天典禮出席者包括波台國會小組訪團成員，波蘿芙斯佳（Violetta Porowska）、波拉切克（Jerzy Polaczek）、格拉巴契克（Cezary Grabarczyk）3位副主席，以及柯拉耶夫斯基（Jarosław Krajewski）、索斯涅斯（Dobromir Sośnierz）、索音（Agnieszka Soin）3位眾議員。

波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyril Kozaczewski）、教廷駐台代辦馬德範蒙席（Msgr. Stefano Mazzotti）及歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Mr. Filip Grzegorzewski）也在現場觀禮。

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吳釗燮設宴歡迎安佐訪團成員，雙方就台波經貿、醫衛合作、半導體、兩岸關係及烏克蘭情勢等廣泛交流。安佐感謝台灣提供波蘭1100萬美元及藥品與援烏物資，協助安置波蘭境內超過300萬名烏克蘭難民。

吳釗燮強調台灣人民愛好和平，不會主動挑釁升高緊張，台灣對兩岸對話保持開放，但對岸持續派遣軍機艦擾台，公開表示不放棄武力犯台，並對兩岸對話設定政治條件，台灣人民不能接受。（編輯：蘇龍麒）1111208