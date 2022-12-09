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藍營花蓮議長人選資格審查 現任議長張峻遭排除

2022/12/9 21:31
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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）國民黨花蓮縣黨部今晚指出，有意參選下屆議長的議員吳東昇、吳建志及張正治通過資格審查；現任議長張峻因違反排黑條款，且未繳回意願調查確定遭排除。張峻表明仍會參選到底。

花蓮縣議會20屆新當選議員共33席，國民黨徵召、提名、報准共有18席、報備有2席，國民黨共20席為最多，無黨籍9席、民進黨3席及民眾黨1席。

國民黨花蓮縣黨部徵詢當選議員意願，截至今天下午5時，依規定繳回調查表的共16名議員，勾選表達有意參選議長的有吳東昇、吳建志及張正治；有意參選副議長的黃馨、吳建志及林正福。另外，張峻未繳回調查表，僅透過秘書表示會參選，不符程序。

花蓮縣黨部指出，今天晚間即針對提交意見徵詢表、有意願參選黨籍議員進行資格審查作業，5人全數通過，將提交13日全體黨籍議員座談會討論，依照中央規定作成共識決，再提報花蓮縣黨部委員會後，報請中央提名小組。

外界質疑，吳東昇曾犯殺人未遂等罪入獄服刑，卻能通過資格審查。國民黨花蓮縣黨部主委張逸華接受媒體聯訪指出，吳東昇是20多年前的案子，且此後再無刑案紀錄，也有良民證，因此通過審查；張峻是2016年涉貪污治罪條例一審被判刑，違反排黑條款。

張峻晚間接受媒體聯訪指出，早知道縣黨部不會讓他參選，才不交調查表，仍會參選到底，尋求議員支持，「相信老天有眼，天公疼好人」。

國民黨花蓮縣黨部指出，只要黨有提名人選，跑票、違紀參選等都會黨紀處分。（編輯：郭諭儒）1111209

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#吳建志
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