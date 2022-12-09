敗選檢討首次會 鄭文燦盼執政與黨務改革更符民意

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（中央社記者溫貴香台北9日電）民進黨九合一敗選檢討小組召集人鄭文燦今天表示，今天第一場檢討會議，接下來將廣納各種不同的意見，期盼能讓執政團隊與未來的黨務改革發展，更貼近地方，也更符合民意。

民進黨敗選檢討小組下午召開敗選檢討首次會議，會後並發布新聞稿說明，檢討小組召集人鄭文燦邀集各縣市黨部主委，共同就選舉過程中的各項觀察及問題，仔細聆聽各項建議、深刻檢討各種缺失，彙整出未來黨務、選務及執政方向的具體建言，重新贏回人民的支持，務求在未來的選舉中，讓民眾看到民進黨最好的進步。

鄭文燦說，地方黨部幾乎全數出席、暢所欲言，主委的檢討報告，除了書面檢討報告之外，針對執政成果、議題攻防、網路訊息、輔選策略、選區經營及提名過程等多方面的議題，都提供非常具體的建議。

他表示，民進黨深刻反省，因為各種不同因素的綜合影響，導致過去較為支持民進黨的選民，在投票意願、傾向和候選人選擇上有所變化，包括投票率的下降，讓民進黨所提名的縣市長候選人整體的得票數不理想。

他說，這些來自地方黨部的寶貴意見，都是民進黨未來在政策落實、基層經營、候選人提名時機等面向最好的參考。

鄭文燦表示，中央黨部各部門在最短的時間內，已經提出九合一輔選的書面檢討報告。今天各地方主委針對全國一致的共同問題會彙整釐清、檢討原因，縣市個別問題會再深入討論，找出癥結。

他說，今天地方黨部主委幾乎都親自出席，對於蒐集第一線的輔選意見與問題有很大的助益。

與會者會後受訪表示，會議召開前，已請各黨部主委與立委先提供書面報告，今天會議再做口頭報告，會議進行約3小時。

與會者表示，會中雖談不上砲聲隆隆，但大家都知道這次敗選的主要原因包括沒收初選制度、桃園市長參選人林智堅論文事件延燒波及整個北台灣選情、延長義務役役期被操作成支持民進黨就要上戰場等問題。

另一名與會者表示，敗選檢討小組召集人鄭文燦自己論文也被撤銷，因此，各縣市黨部主委主要聚焦縣市提名及選戰過程所遭遇的問題，不好意思直接提「論文門」事件，「論文門」事件社會自有公評。

與會者表示，鄭文燦非常用心聆聽每個人的意見也做出適度回應，並說，彙整各方意見之後會提出一個書面報告，提報中常會參考，希望大家深刻檢討，因為選舉沒有達到預期結果，希望更團結進行檢討。

被問到地方黨部主委主要反映哪些意見，與會者表示，以選戰失利為主，各縣市黨部主委也提到大環境因素，相關政策要推出時，請中央評估適當的時間點宣布；其次，針對提名時程太晚，導致候選人無法有充裕的時間準備；第三，提名部分希望尊重地方意見，回歸初選機制；第四，也有主委提到義務役延長役期的問題，認為不應該在選戰的時間點談延長役期的問題。（編輯：林興盟）1111209