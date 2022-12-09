陳菊：法國追求自由平等博愛 是台灣的學習標竿

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（中央社記者賴于榛台北9日電）國家人權委員會主委陳菊表示，法國追求自由、平等、博愛的人權立國精神，正是台灣追求普世人權價值的學習標竿，人權會此次訪問法國，也象徵台灣追求民主自由基本人權的決心。

人權會今天晚間發布新聞稿指出，陳菊12月率團訪問法國、德國，她7日中午接受法國法蘭西學院人文社會科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）邀請，與法蘭西學院院士們午餐，並專題演講台灣民主發展過程，同時接受院士及記者提問。

皮特介紹時指出，台法在1996年起合作辦理「台法文化獎」，期盼激勵深耕台法雙邊、台歐多邊文化交流與合作，並說法蘭西學院看到台灣民主化發展結果，雖已成為民主燈塔，現在仍面臨威權體制的威脅及挑戰。

陳菊演講時表示，感謝皮特及法蘭西學院院士支持，讓台法文化交流在許多面向更加緊密。她讚許法蘭西學院抗拒威權及追求自由、平等、博愛，與台灣人民追求民主自由的人權核心價值相同。

陳菊說，台灣歷經長達38年戒嚴期間，政府威權統治未能威嚇台灣人民追求自由與和平，如今，台灣民主自由化正是台灣人民用和平方式、一代代追求的結果。她過去50年參與民主化的過程，從未放棄追求自由與平等，「很多人問我一生追求甚麼？我回答只是在追求沒有恐懼的生活」。

陳菊表示，台灣自2000年起，便積極展開符合巴黎原則獨立人權機構之國家人權委員會的籌設，歷經20年討論與倡議，終於在2020年8月正式揭牌運作。

她指出，首次訪問團選擇訪問法國，正因法國是世界人權宣言、巴黎原則簽署地，這次率團出訪也象徵台灣追求民主自由基本人權的決心，「法國追求自由、平等、博愛之人權立國精神，正是台灣追求普世人權價值的學習標竿」。（編輯：蘇龍麒）1111209