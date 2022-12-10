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賴清德選黨主席 陳其邁：任何人要承擔都是好事

2022/12/10 12:26（12/10 12:51 更新）
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副總統賴清德日前表態將參選民進黨主席，代理民進黨主席的高雄市長陳其邁（圖）10日出席「2022彌陀港虱目魚文化節」時受訪表示，黨主席是「歹缺」，會做得很辛苦，任何人要承擔，對黨來說都是好事。中央社記者曾以寧攝 111年12月10日
副總統賴清德日前表態將參選民進黨主席，代理民進黨主席的高雄市長陳其邁（圖）10日出席「2022彌陀港虱目魚文化節」時受訪表示，黨主席是「歹缺」，會做得很辛苦，任何人要承擔，對黨來說都是好事。中央社記者曾以寧攝 111年12月10日
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（中央社記者曾以寧高雄10日電）副總統賴清德日前表態將參選民進黨主席。代理民進黨主席的高雄市長陳其邁今天說，黨主席是「歹缺」，會做得很辛苦，任何人要承擔，對黨來說都是好事。

陳其邁今天上午出席「2022彌陀港虱目魚文化節」，會前接受媒體聯訪。現場媒體指出，賴副總統日前宣布參選黨主席，外界認為民進黨將展開「大亂鬥」，詢問陳其邁看法。

陳其邁說，「外界不是內部」，自己是代理主席，要秉持選務中立，但黨主席需要承擔改革，及未來總統大選的責任，責任非常重，是非常辛苦的事。

陳其邁並用閩南語表示，這是「歹缺」，會做得很辛苦，所以這是一種承擔，任何人要承擔，對黨來說都是好事，不會有「大亂鬥」發生。

民進黨主席補選12日開始登記，賴清德8日透過臉書向外界宣布，他已向總統蔡英文報告，決定參與民進黨這次的黨主席補選。（編輯：黃世雅）1111210

#陳其邁
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