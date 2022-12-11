吳盛忠回鍋環保局長？蔣萬安：12日公布首波名單

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北11日電）台北市長當選人蔣萬安至今未證實任何小內閣名單，對於許多人選遭攔胡、前環保局長吳盛忠傳將回鍋等，蔣萬安今天僅說，明天會公布第一波成員。

蔣萬安今天上午陪同國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇赴濱江市場掃街前接受媒體聯訪。

媒體詢問，不僅曾徵詢留任的台北市地政局長張治祥將出任新竹市政府秘書長，正在積極延攬的台北市客家事務委員會主委徐世勲也被桃園市長當選人張善政爭取加入桃市府團隊。

蔣萬安回應，好的人才大家都會爭取，人才為各方所用也是大家樂見，這是很正常的事情。

他強調，在人事徵詢上有很好的進度，相信新市府團隊成員都會是一時之選、適才適所並符合市民期待及市政發展需求。

蔣萬安指出，市政具有延續性，前市府的好政策將延續推動，絕不會因為民選首長更迭或政務官去留而受到影響。

媒體再問，傳出前市長郝龍斌時代的環保局長吳盛忠將回鍋接掌環保局？蔣萬安說，徵詢人才的過程進度很好，也得到很好的回應，明天就會公布第一波新市府成員給大家認識。

蔣萬安的小內閣名單中，前高雄市副市長李四川已低調承認將出任台北市副市長；資深國民黨台北市議員陳永德也說，接獲蔣萬安徵詢接任台北市民政局長，他應該會答應。（編輯：黃世雅）1111211