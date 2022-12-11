多倫多舉辦台加關係研討會 聚焦台灣關鍵影響力

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（中央社記者胡玉立多倫多10日電）加拿大11月下旬首次發布「印太戰略」表示將深化與台灣及印太夥伴關係；8日在多倫多舉行的台加關係研討會中，與會者呼應強調，加國因應印太新局勢需要新思維，不應再視台灣為加中關係的問題。

這場研討會由加拿大歷史悠久的菁英會社Albany Club主辦，加國前公民及移民部長亞歷山大 （Chris Alexander）主持，吸引加國產官學界近百人參與。

參與座談的加拿大智庫麥克唐納-勞裡埃研究所（Macdonald-Laurier Institute）印太計畫主任米勒（Jonathan Miller）指出，加拿大因應印太地區新局勢需要新思維，台灣不應再被視為加中關係之間的問題，而是加國經貿發展的重要機會。

加國聯邦眾議員歐圖爾（Erin O’Toole）表示，台加享有共同價值與理念，在許多領域都是合作夥伴，台灣為加拿大第13大全球貿易夥伴，簽署「台加投資促進及保障協議」（FIPA）勢在必行，有助深化台加經貿關係。

歐圖爾另在回應有關如何阻止中國侵台的提問時表示，加國應全面加強與台灣的關係，讓台灣成為民主國家的完整夥伴（full-fledged partner）；國際社會全力支持台灣，是遏止中國的最佳策略。

中華經濟研究院WTO研究中心資深副執行長李淳，以視訊方式在研討會擔任與談人。他表示，台灣是全球科技重鎮，在近年全球供應鏈大幅調整之際，台廠供應鏈亦自中國轉移，分別南進（東南亞）及東進（北美）。加拿大應把握此契機，爭取供應鏈轉移到加國，提升台加關係至新層級。

駐多倫多經濟文化辦事處長陳錦玲應邀開場致詞表示，加國11月公布印太戰略，宣示將續與台灣在經貿、科技、反制假訊息等多方面合作，並表達反對任何威脅台海現狀的行動，台灣政府對此表示誠摯歡迎。加國國會議員史葛洛（Judy Sgro）10月率領國會跨黨派代表團訪問台灣，證明加拿大拒絕讓中國的威脅左右它的對台政策。

陳錦玲指出，台加近來在綠能、電動車及汽車零件、半導體等領域持續加強合作，雙方共享民主自由價值，經濟結構互補，為天然合作夥伴；她呼籲加拿大協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）並簽署FIPA，以強化雙方產業供應鏈。

研討會中還討論了假訊息、認知戰、北極安全、外國人代理註冊法等議題，並與現場會眾交流討論。（編輯：韋樞）1111211

駐多倫多經濟文化辦事處長陳錦玲應邀在台加關係研討會致詞。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年12月11日