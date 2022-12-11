謝國樑指林右昌不接見 基市府：市長休假未回國

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國民黨主席朱立倫（右）和基隆市長當選人謝國樑（左）11日下午前往國民黨基隆市黨部出席基隆感恩茶會，2人一同接受媒體聯訪。中央社記者王朝鈺攝 111年12月11日

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）對於交接引起爭議，基隆市長林右昌指不要亂了體制。基隆市長當選人謝國樑今天說，難道「體制」是不接見他。市府表示，林右昌在休假未回國，「何來謝國樑想要拜訪，沒能接見之說」。

媒體報導，林右昌指派基隆市政府參議楊桂杰擔任交接小組召集人，但謝國樑團隊未透過楊桂杰安排，逕自到市府2局處，由副處長率科長簡介單位業務。對此，林右昌表示，不要亂了體制。

國民黨主席朱立倫及謝國樑下午前往國民黨基隆市黨部出席基隆感恩茶會，謝國樑接受媒體聯訪時指出，他非常冤枉，因為團隊做什麼事，都是與楊桂杰商量後執行。

他表示，包含未來的基隆市文化局長想瞭解文化中心，透過楊桂杰聯繫，楊桂杰指示可直接與文化局聯繫尋求協助，就被說成破壞體制。

謝國樑指出，林右昌8年前上任後也曾拜會前基隆市長張通榮，當時張通榮也是熱情接見。楊桂杰11月29日前來簡報時，他就告知希望能拜訪林右昌，但後來沒有下文。

謝國樑說，隨後有機會與林右昌通電話也暗示要拜訪，但未得到林右昌應許，還是希望林右昌回國後能有機會拜訪，當面向林右昌請益。

對於外傳謝國樑提出免費贈送年輕人電動機車政見若沒有兌現將不排除發動罷免，謝國樑說，這些都是一系列有目的、有計畫操作。

他指出，要勸告選舉已結束，交接不是選舉的延長賽，林右昌如果不想與他碰面而叫底下的人交接，他也願意及尊重，但他還是希望能正式拜訪林右昌。

謝國樑說，交接是雙方討論工作如何進行，沒有一定的體制，難道「體制」是不接見他嗎，他想好好交接都非常低調配合，但最近看到很多新聞，還有外界喊出1年後要罷免他，讓他覺得不是偶然的作為。

朱立倫表示，過去國民黨不管任何縣市選輸，都順利把相關工作交給下一任，畢竟選舉是一時，市民的福祉才是永久。

朱立倫指出，衷心希望謝國樑交接順利，未來基隆市政越做越好，絕對不可如少數人情緒發言，謝國樑都還沒就職，就用攻擊式甚至還喊出罷免，如此台灣的民主何在。

對此，基隆市政府發言人游本明表示，林右昌對謝國樑只有4個字「祝福、加油」。林右昌11月28日上班即指示成立交接小組，向謝國樑報告說明交接事宜；11月29日下午也親自致電謝國樑表達祝賀，並表示他過幾天會休假出國，而謝國樑也提到要帶女兒出去走走。

游本明說，林右昌向謝國樑表示交接事宜會由交接小組協助，如有需要碰面，可以等回國後再說。林右昌目前都還在休假尚未回國，「何來謝國樑想要拜訪，沒能接見之說」。

游本明表示，林右昌8年前就任前，並沒有與張通榮見面，而是在就職當天提前30分鐘到基隆市府，在市長室與張通榮聊一下。（編輯：戴光育）1111211