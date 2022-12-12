上任首次出訪 陳其邁拜會東京都知事小池百合子

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄市長陳其邁在第一任屆滿前夕，應日方邀請首次出訪，3天2夜鐵人行程，今天下午拜會東京都知事小池百合子，並與友台國會議員交流，明晨一早參訪豐洲市場。

陳其邁昨天下午率行政暨國際處、海洋局官員啟程赴日，展開3天2夜行程。昨天下午抵達日本，今天將拜會小池百合子，並與日本友台議員餐敘交流，預計明天上午前往豐洲市場參訪、取經後將於中午返回高雄。

高雄市政府今天新聞稿表示，東京都人口超過1400萬是世界大都市之一，陳其邁將與小池百合子交換COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代城市治理，並請益智慧城市、節能減碳、豐州市場遷建等重要市政推動經驗，隨後陳其邁將與日華議員懇談會的友台國會議員交流。市府表示，期待雙方針對各項議題廣泛交換意見，增進台日友好關係。

明天一早參訪豐洲市場。前鎮漁港營運至今逾50年，前鎮魚市場因設施老舊、人車動線不佳，且衛生條件不符現有規範，陳其邁盼借鏡豐洲市場模式改建，經多方討論後決議拆除並新建為前鎮漁港多功能水產品運銷中心。

高市府表示，前鎮漁港多功能水產品運銷中心1樓魚市場部分，為求符合現代衛生條件，且未來以取得HACCP認證為目標，參考日本豐洲市場人車分流、魚體不落地、衛生安全等模式，以確保食品安全，並提升物流運輸效率，強化加工包裝設施，提供消費者與零售商所需切割、加工魚片及包裝需求。

此外，考量環境保育，前鎮漁港多功能水產品運銷中心規劃設置太陽能光電板與草皮、空中走廊，可供遊客觀看海景與夕陽。預計2024年4月完工，希望透過借鏡豐洲市場成功案例，讓前鎮漁市場煥然一新，成為新興觀光景點。

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市府海洋局表示，輸入日本超低溫生魚片，有4成來自高雄。市府也積極拓展青斑市場，未來將持續輔導漁民團體與外銷業者，透過高水準及客製化加工製程，與日本通路商合作試銷，後續將視消費者需求擴增供貨。

隨疫情解封國門開放，市府將於明年3月率農民團體與型農等參加2023東京食品展，推廣高雄農特產，拓展商業及農漁物產至國際市場，促進台灣日本農業產經交流（編輯：孫承武）。1111212