藍質疑政府不作為 綠：勿唱和中國經濟霸凌

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（中央社記者王承中、王揚宇台北12日電）中國暫停輸入台灣水產品、酒類等，國民黨團今天指出，仍有業者的註冊狀態有效，質疑政府沒有作為，未積極輔導廠商。也呼籲中國大陸不要採行歧視待遇，傷害無辜台灣農漁民權益。

民進黨團書記長郭國文表示，中國明顯透過經濟霸凌方式打壓台灣廠商，這種不公平待遇，希望國民黨能夠清楚，不要隨便唱和中國。呼籲行政院趕快進行一些積極的商業市場布署，去除對不友善市場的依賴。

中國海關總署近日以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯、副書記長吳怡玎等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「輸陸食品登記75%遭禁，是政府行政怠惰，還是中國大陸找喳？」記者會。

吳怡玎指出，目前仍有一家台灣公司的註冊狀態仍是有效的，代表陸方禁運並非針對台灣水產品，而是註冊問題，所有食品出口到中國大陸，就必須重新註冊，而日本輸陸產品的註冊狀態都是有效。

吳怡玎表示，中國大陸在2021年4月宣告進口食品新制後，日本農林水產省則在同8月就設置網站，告訴廠商要如何申請，積極輔導廠商，讓日商幾乎都能重新註冊，而台灣的農委會卻只會撒幣、補貼，把責任推給食藥署，行政部門完全沒有做正事。

曾銘宗指出，國民黨團呼籲中國大陸不要採行歧視待遇，禁止台灣農漁產品進口，傷害無辜農漁民權益﹔蔡政府要拿出具體辦法，做好產銷規劃，拓展國際市場，確保農漁民權益，同時蔡政府也要拿出具體作為，降低對中國大陸的貿易依存度，不要口號治國。

民進黨立法院黨團書記長郭國文、副幹事長黃世杰及林靜儀則在立法院民進黨團記者室召開「中國經濟霸凌，國民黨勿隔空唱和」記者會表示，中國用行政流程作為經濟霸凌的藉口，呼籲在野黨、國民黨要明察這樣的事實，共同針對這種不合理措施發表看法，不要隔空唱和這種不正確、不合理且違反自由貿易與WTO的作為。

黃世杰表示，在中國發布新的進口食品註冊管理規定後，政府立刻成立專區平台，輔導業者辦理相關註冊作業，從去年10月迄今已輔導3232件，政府有做積極因應與輔導。

黃世杰表示，然而，在這3232件中，中國沒有任何具體原因退件了2409件，其中的621件，中方指文字不符要求，但根據媒體報導，很多業者表示根本不知道中方的標準為何，也有鳳梨酥業者說中國要求其提供原料來源及配方等，考量這是營業秘密無法提供，只好知難而退。

黃世杰說，台酒跟金酒在規定實施前後，都已取得註冊合格的編號，但突然被中方要求要補件，像是金酒於2021年12月拿到合格編號，在2022年12月9日上午查詢時還是合格，到下午卻突然顯示為暫停進口。

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此外，郭國文指出，別國可以上網做網路申報，中國卻要求台灣業者一定要書面申請；別國申請期限都是到2023年6月30日，但台灣期限卻是今年6月30日等，中國明顯透過經濟霸凌方式打壓台灣廠商，這種不公平待遇，希望國民黨能夠清楚，不要隨便唱和中國。也呼籲行政院趕快進行一些積極的商業市場布署，去除對不友善市場的依賴。

至於國民黨立委陳玉珍等人訪中部分，黃世杰說，正常、正式官方的交流管道，「我們都保持暢通」，只要中方願意放下心結跟無謂的政治操作動機，相信很多事務性的事情可以循正常合理管道處理，而這類的訪問交流，不應取代正式的官方管道溝通。（編輯：蘇志宗）1111212