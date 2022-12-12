陳檡文提前退休符合蘇貞昌期待？羅秉成：可以這麼說

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（中央社記者陳俊華台北12日電）警大校長陳檡文涉警紀案，遭記一小過後申請提前退休。立委詢問，陳檡文的做法是否符合行政院長蘇貞昌期待，行政院發言人羅秉成今天說，「可以這麼說」，他認為陳檡文不戀棧位置、知所進退。

中央警察大學校長陳檡文涉警紀案，8日遭內政部記小過一支，隨後申請提前退休。行政院表示，院長蘇貞昌已同意陳檡文申請提前退休，並責由內政部辦理後續事宜。

立法院內政委員會今天邀行政院秘書長李孟諺、發言人羅秉成等人列席，報告行政院112年度施政計畫以及審查112年度收支預算案，並備詢。

時代力量立委陳椒華質詢時問，警大校長調查報告是否會公開，李孟諺答詢時說，內政部已有懲處，調查報告內容則要看警政署、內政部決定。

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陳椒華詢問陳檡文被記一個小過就要請辭，是否有被施壓，羅秉成說，「沒有施壓的問題」，陳檡文是申請提前退休要離開職位；蘇貞昌的態度是，警大等於是全國警察的楷模，陳檡文在5年前的事，畢竟已被考績委員會認定有事實存在、也記小過處分，「這種情形下，我認為陳校長不是戀棧位置、他也知所進退」。

陳椒華再問，是不是蘇貞昌希望陳檡文下台，羅秉成說，如果陳檡文沒有以申請提早退休方式來離開職位，以院長對警察大學校長等級的要求，「會做人事上的處理」；陳椒華追問這樣的做法是否符合院長期待，羅秉成回應，「可以這樣說。」（編輯：翟思嘉）1111212