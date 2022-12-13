藍批拿壯闊台灣資源輔選 吳怡農：所有抹黑到我就好

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（中央社記者王承中、葉素萍台北13日電）民進黨台北市立委補選參選人吳怡農稱壯闊台灣的活動與支出，從未有跟他選舉相關內容或宣傳。國民黨台北市議員當選人詹為元今天指出，吳怡農競選文宣多次出現壯闊台灣的宣傳小物，如何證明沒有拿壯闊台灣資源輔選自己。

吳怡農上午受訪表示，所有的抹黑，「到我就好了」；對壯闊台灣經費人力的質疑，不符合事實，他請壯闊台灣團隊思考判斷相關的法律途徑。

國民黨昨天質疑民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農透過壯闊台灣聯盟官網為「後盾計畫」勸募新台幣680萬元，但有64%要做宣傳用途。吳怡農昨天回應，他身為壯闊台灣聯盟理事長，不僅帳目清楚，聯盟人員與他的選務人員也完全分開；壯闊台灣的活動與支出，從未有與個人選舉相關內容或宣傳。

國民黨台北市議員當選人詹為元、新北市議員當選人黃心華今天在中央黨部召開記者會，舉出吳怡農競選文宣多次出現壯闊台灣的宣傳小物，質疑吳怡農如何證明沒有拿壯闊台灣的資源輔選自己。

詹為元表示，吳怡農第一次選立委到現在，競選文宣上就寫著壯闊台灣4個字，等同壯闊台灣就是吳怡農的個人品牌，兩者聯在一起；請吳怡農具體回答，為何壯闊台灣的勸募費用有一半以上用於宣傳推廣。

吳怡農稱壯闊台灣人員與競選團隊分開，詹為元指出，人力銀行的徵才頁面明確寫著「吳怡農辦公室－社團法人壯闊台灣聯盟」徵才，頁面標題是各徵才業主可自行設定，不就明擺著吳怡農辦公室跟壯闊台灣聯盟是「一套人馬，兩塊招牌」。

黃心華指出，吳怡農昨天提及8日配合外交部安排歐洲國際媒體參訪後盾課程，並與國外記者座談；外交部動用納稅人的錢、國家資源去輔選，外交部長吳釗燮與吳怡農應該說清楚講明白。

吳怡農上午召開記者會公布強化國家安全政見受訪時回應，國家面對各種安全挑戰，大家都想盡一分力，顧好家園與社區，壯闊台灣結合志工、教官，整個團隊推動民防工作，從北到南到處開課，提供民眾創傷急救、避難等訓練。

他說，後盾計畫已執行一段時間，也受到許多外媒關心；昨天對方陣營攻擊，但後盾計畫的內容沒有停止，課程會持續進行，不會因為政治操作抹黑而受到影響。

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吳怡農表示，今天為了一場選舉，對方可以一直開記者會攻擊民間的努力，他非常遺憾，「所有的抹黑、如果你堅持要抹黑、到我就好了」，讓民間團體可以繼續做對台灣有幫助的工作。

他說，團隊人員與資金都是分開的，對壯闊台灣經費人力的質疑，不符合事實，他請壯闊台灣團隊思考判斷相關的法律途徑，以維護權益與名聲。至於他本人是否提告，吳怡農說，後續若有具體行動，會向外界說明。（編輯：翟思嘉）1111213