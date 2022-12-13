駁斥邀外媒幫吳怡農造勢 外交部：行程是訪賓要求

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）針對國民黨質疑外交部邀國際媒體採訪民進黨北市立委補選參選人吳怡農，外交部今天嚴正駁斥表示，是訪賓主動要求安排參訪「壯闊台灣」，外交部絕對恪守行政中立。

外交部發布新聞稿指出，針對特定政黨召開記者會指控外交部邀請國際媒體採訪特定候選人，以國家機器進行「假參訪、真造勢」，相關指控純屬「憑空捏造」，外交部嚴正駁斥。

外交部指出，為促進歐洲盟友對台灣的支持與瞭解，外交部與相關駐外館處研商後，邀請捷克「巴卡拉基金會」（Bakala Foundation）籌組歐洲資深媒體團於12月3至10日訪台，各項行程都依該基金會的興趣和要求，由外交部協助連繫政府相關部門及民間組織安排。

外交部表示，其中參訪「壯闊台灣」的行程，是應巴卡拉基金會的主動要求所排，基金會表示希望透過觀摩該組織的課程，瞭解台灣民間組織支持國家安全及應對各式安全威脅的能量，以及實際運作情形。

外交部表示，規劃參訪行程向來依據訪賓意願，由訪賓主動提出希望拜會的特定對象，並根據訪賓擬探討的議題進行安排，以切合訪台旨趣，此外外交部向來嚴格遵守行政中立原則，絕無偏袒任何特定政黨，也不涉入國內政黨政治。

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外交部強調，外國媒體組團訪台是已行之有年的慣例，外交部特別呼籲特定政黨及相關媒體，回歸專業與中立，勿再未掌握事實全貌前，惡意攻擊外交部同仁，抹煞政府部門在國際間推動外交的努力與成果。

國民黨台北市議員當選人詹為元、新北市議員當選人黃心華今天在中央黨部召開記者會。黃心華指出，吳怡農稱8日配合外交部安排歐洲國際媒體參訪後盾課程，並與國外記者座談，外交部動用納稅人的錢、國家資源去輔選，外交部長吳釗燮與吳怡農應說明清楚。（編輯：蘇龍麒）1111213