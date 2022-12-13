花蓮議長選舉藍營推派吳東昇 不排除黨外搭檔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣13日電）國民黨花蓮縣黨部今天舉行黨籍議員座談會，出席議員一致通過由吳東昇角逐議長選舉，並自行決定搭檔副議長人選，也不排除與黨外議員合作。

花蓮縣議會20屆新當選議員共33席，國民黨共20席最多，其次是無黨籍9席、民進黨3席及民眾黨1席。

國民黨花蓮縣黨部今天下午舉行黨籍議員座談會，20席國民黨新當選議員中，共15人出席，包括黃馨、張峻、謝國榮、鄭寶秀、程美蓮5人未出席。

會中出席議員一致舉手贊成吳東昇代表國民黨參選議長，議員張正治提議，為了爭取更多黨籍議員及友黨議員支持，建議副議長搭檔由吳東昇自行決定；出席議員無異議通過決議。

吳東昇會後接受媒體聯訪指出，黨內外有意願參選副議長的人選都會考慮；對於將面對現任議長張峻相爭，吳東昇說，都是同黨員，希望能公平挑戰。

張峻曾任藍營花蓮縣黨部主委，因涉貪一審判刑仍在上訴中，考量排黑條款無法獲黨內提名，未參與黨內提名程序；他接受媒體聯訪指出，會參選到底，這4年來捍衛議會、議員尊嚴，相信議員們心中都有定見，萬一下屆議長被傅系人馬當選，花蓮縣議會將變回一言堂，失去監督力量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外界質疑，吳東昇曾犯殺人未遂等罪入獄服刑，不違反排黑條款，張峻涉貪一審上訴中，卻違反排黑條款，國民黨花蓮縣黨部回應，吳東昇是20多年的案子，且再無刑案紀錄，也有良民證，因此通過審查；張峻是2016年涉貪污治罪條例一審被判刑，違反排黑條款。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華指出，今天黨籍議員的決議，將報送中央提名小組，黨紀是黨的最後一道防線，也是維繫黨的生存及維護黨團結的命脈，既然已順利有共識，全黨就應全力支持黨團人選。（編輯：陳仁華）1111213