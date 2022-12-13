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松機遷建議題 王國材：戰備等很多問題須深思

2022/12/13 21:10
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）松山機場遷移議題再度被提出，交通部長王國材今天表示，無法從單一城市發展來看，還有戰備等問題待考慮，須深思熟慮並理性討論。

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日投票，民進黨參選人吳怡農提出遷建松山機場的政見。

王國材今天出席交通部道安研討會，接受媒體聯訪時，針對松機遷建議題表達看法。他說，尊重參選人從城市發展觀點提出的政見，松山機場起降帶從五股、北松山至汐止，禁限建的確影響都市發展，但松山機場若要遷建，會面對很多課題。

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王國材指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，松山機場與離島及東部間每年有270萬旅次，若遷建會造成很多人不便；其次，松山機場是軍民合用機場，軍方除了行政專機外，有戰備需求時也可起降戰鬥機，松山機場負有首都防衛任務；另外，內政部空勤總隊直升機也在松山機場，擔負北部緊急救援、離島運送。

王國材認為，無法從單一城市發展看松山機場遷建問題，有很多問題待考慮，要深思熟慮理性討論。（編輯：管中維）1111213

#王國材
#松山機場
#吳怡農
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