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遭爆立委當選要回捐薪水 民眾黨：勿含沙射影

2022/12/13 21:44
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（中央社記者郭建伸台北13日電）曾代表民眾黨參選立委的敖博勝今天在三立政論節目爆料，指民眾黨前秘書長張哲揚曾在2019年要求簽署承諾書，要求當選後回捐立委薪水等費用10%，簽署後才願意給政黨推薦書並撥款政治獻金。

台灣民眾黨發言人盧冠妃表示，各政黨均有「黨公職分擔金」相關規定，但綠營媒體現在為打擊民眾黨，刻意營造負面風向，過去的立委參選人以「印象中的承諾書」影射國庫通黨庫，實質內容卻未見舉證，請爆料者切勿含沙射影。

新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安遭指控涉詐領助理費；代表民眾黨參選高雄市三民區市議員的李佳玲近日也質疑，民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥拿出切結書要求簽名，內容要求當選議員要捐款給高雄黨部新台幣10萬元以上，並留助理名額給市黨部。

敖博勝今天在三立「94要客訴」爆料，指當初他代表民眾黨參選2020年的區域立委的時候，時任民眾黨秘書長張哲揚曾約他與李佳玲、羅鼎城、莊貽量等4人，並要求簽署承諾書，簽署後才願意給政黨推薦書並撥款政治獻金。

敖博勝表示，承諾書列出立委本薪、助理費、辦公室事務費、文具補貼、籌措品費用等，約每年新台幣700多萬元，要求區域立委承諾當選後要回捐10%給黨部。

敖博勝說，因為他有政治工作經驗，曾在現場質疑，這種回捐承諾一般都是要求不分區立委，但張哲揚當時回應，不分區立委提名條件比區域更嚴格，「他們要（回捐）20%」。

盧冠妃表示，綠營媒體現在為打擊民眾黨，刻意營造負面風向，但實質內容有待商榷。（編輯：林興盟）1111213

#民眾黨
#敖博勝
#張哲揚
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