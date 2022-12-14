賴清德選黨主席 陳其邁：新主席要承擔改革責任

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副總統賴清德宣布參選民進黨主席，兼任民進黨代理黨主席的高雄市長陳其邁（圖）14日表示，新主席上任要承擔改革責任，有反省才有進步和未來勝選。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）副總統賴清德參選民進黨主席，今天將委由前文化部長鄭麗君前往登記。兼任民進黨代理黨主席的高雄市長陳其邁今天說，新主席上任要承擔改革責任，有反省才有進步和未來勝選。

賴清德日前宣布參選民進黨主席，但因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前仍在自主健康管理期間，因此委由鄭麗君今天上午11時前往民進黨中央黨部代為登記。

陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪時，被問到賴清德即將登記參選一事時仍不願多談，表示等賴清德登記了再說。但陳其邁表示，人民也在看民進黨面對選舉挫敗，如何改革反省，新主席上任也將承擔此責任。

陳其邁說，敗選因素很多，還有待深入檢討，但不是檢討完就沒事，看哪裡有錯或做得不好等，都必須要改正，人民也會關注民進黨反省和改革力道，更重要的是對2024年總統選舉，有反省才有進步，才會有未來的勝選。

民進黨九合一選舉挫敗，總統兼黨主席蔡英文投票日當天晚上辭去黨主席以示負責，民進黨中常會通過補選於12月12至16日開放登記，明年1月15日投票。任期至2024年5月20日。

賴清德在12月8日上午致電蔡總統，報告參選黨主席的決心，蔡總統表達祝福。但之後賴清德因確診居家隔離，以臉書宣布參選黨主席。（編輯：謝雅竹）1111214