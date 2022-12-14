柯建銘率民進黨團成員力挺李俊俋 盼翻轉新嘉義

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（中央社記者王揚宇台北14日電）嘉義市長選舉將於18日舉行，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天率黨團成員，力挺民進黨嘉義市長候選人李俊俋，希望翻轉新嘉義。李俊俋表示，相信嘉義市民會表現給全國民眾看什麼叫民主的真諦。

民進黨立法院黨團今天召開「力挺李俊俋，翻轉新嘉義」記者會，李俊俋到場接受昔日戰友的聲援。

柯建銘表示，黨團對李俊俋的戰力跟能力非常有信心，因為李俊俋當過2屆立委及黨團幹事長及書記長，也擔任過總統府副秘書長等職，問政、擘劃力等都是一流。

柯建銘指出，對李俊俋來說，擔任城市治理者不是困難的事情，而嘉義市與新竹市在40年前一起升格為省轄市時，當初都是將近20萬人口，現在新竹市有45萬人、嘉義市為26萬人，城市的光榮感與發展也有天壤之別。

柯建銘說，相信嘉義市民有感受到，嘉義市長期由同樣一個市長執政，造成落後及城市發展遲緩，已變成一個被忽略的城市、不被討論的城市，嘉義市民想要改變的期盼會很強烈。

柯建銘說，嘉義市過去是民主聖地，其民主地標是圓環噴水池，嘉義市應該重塑民主聖地，再度成為台灣民主發展、皇冠上最閃亮的鑽石。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，這場市長選舉是一場延長賽，也是民進黨在1126選舉挫敗後再起的第一戰，因此黨團站出來力挺李俊俋，也有信心會贏得最後的勝利。

李俊俋指出，今天回黨團等於是回娘家，天氣雖冷，但心裡非常溫暖；這段期間有20、30位戰友前往嘉義幫忙助選，大家都希望可以推嘉義一把、讓嘉義可以趕上。

李俊俋說，尋求連任的現任嘉義市長黃敏惠，在嘉義市當了13年的市長，但他提出的社會福利政策，包括65歲以上長者裝假牙、75歲以上長者補助健檢、生育津貼提升到全國一般水準的新台幣2萬元等，黃敏惠都不願意做，就由他來做。

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李俊俋認為，城市發展必須要有目標，也要解決市民的問題，如果市民認為經濟發展遲滯、年輕人不斷流失、老年人缺乏照顧、生活機能不好等問題，黃敏惠把這些問題擺著不解決，就算再加4年也一樣無法解決。

李俊俋指出，現在是嘉義改變、翻新的時候，這場選舉雖然是2022年最後一場選戰，但也是民進黨改變、團結一致，拚翻新的第一戰，「我們會帶著團結的民進黨在嘉義大翻新」，希望嘉義市民給嘉義翻新的機會，讓嘉義能夠成為民主聖地、找回光榮。（編輯：郭無患）1111214