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張善政：人事徵詢沒外力介入 希望能下週公布

2022/12/14 12:41（12/14 13:16 更新）
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桃園市長當選人張善政14日表示，市府所有人事徵詢都由他主導，完全沒有外力介入，一旦接受徵召擔任官員，「只有桃園市的人，沒有誰的人」，至於相關人事則希望能在下週公布。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月14日
桃園市長當選人張善政14日表示，市府所有人事徵詢都由他主導，完全沒有外力介入，一旦接受徵召擔任官員，「只有桃園市的人，沒有誰的人」，至於相關人事則希望能在下週公布。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月14日
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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市長當選人張善政今天表示，市府人事徵詢都是由他主導，沒有外力介入，一旦接受徵召擔任官員，「只有桃園市的人，沒有誰的人」，至於相關人事則希望能在下週公布。

張善政上午出席在大園區舉辦的國科會AIMS研究中心2022成果發表會，他在會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待媒體報導，國民黨主席朱立倫和舊桃園縣政府人馬積極卡位桃園小內閣的傳聞。

張善政表示，團隊有徵詢很多不同來源，所有人事徵詢都由他主導，完全沒有外力介入，這些人才將來都是桃園的人，「沒有說是以前張三的人、李四的人」，他說，一旦接受徵召擔任官員，「只有桃園市的人，沒有誰的人」。

記者又問，如何看待有藍營人士擔憂朱立倫會把桃園市政府當成前進2024年總統大選的酬庸基地。張善政表示「不可能的事情」，所有徵詢的官員都是為桃園打拚，「沒有酬庸基地這種事情。」

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記者再問，有媒體報導國民黨說要排黑，卻有多個縣市推出的議長人選，都曾列治平對象。對此，張善政指出，「藍綠都有不同版本，會再協調到一個共識的地步。」

對於記者追問，前內政部長李鴻源是否會進入市府。張善政指出，他請李鴻源出面召集一個委員會，委員會是市府外的客觀諮詢對象，跟市府的人事沒有關係。至於市府團隊的人事則希望能在下週公布。（編輯：李錫璋）1111214

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