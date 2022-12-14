立法院內政委員會視察 國家檔案館113年完工

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立法院內政委員會委員賴香伶（右起）、洪孟楷與游毓蘭等人14日前往新北及桃園地區視察「社會住宅及重大建設工程進度」，到新北市林口區國家檔案館工地等現勘。中央社記者王鴻國攝 111年12月14日

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（中央社記者王鴻國新北市14日電）立法院內政委員會今天視察新北市社宅及重大建設工程進度，其中，位於林口的國家檔案館施工進度超前，預計民國113年完工。

內政委員會委員賴香伶、洪孟楷及游毓蘭等人今天前往新北及桃園地區視察「社會住宅及重大建設工程進度」，首先到新北市泰山區貴和安居社宅工地及林口區國家檔案館工地現勘，以及到世大運社會住宅進行座談。

國家住宅及都市更新中心簡報指出，泰山區社宅基地將興建國軍職務宿舍共138戶，及社宅一期工程共560戶，並規劃公共托老中心公益空間，國軍職務宿舍工程進度超前4.11%，預定113年3月完工；社宅一期工程進度超前4.71%，預定114年9月完工。

賴香伶等人聽取簡報後關切建物耐震情形，以及交通及幼托等問題，施工單位指出，不僅工程取得耐震設計標章，也會進行地質改良，以及改善交通並在社宅二期工程規劃幼托等設施，以打造優質居住環境。

內委會一行人隨後來到林口區視察國家檔案館工程進度，內政部營建署簡報指出，國家檔案館將興建地上10層及地下2層的建物，目前已興建到5樓，實際進度26.5%，進度超前1.29%，預定113年11月完工。

營建署指出，國家檔案館完工後，除將提供典藏維護等功能外，屋頂還將配置太陽能光電板，提高再生能源使用率，以及開放景觀空間約2萬平方公尺，可與鄰近公園開放空間串聯。（編輯：方沛清）1111214