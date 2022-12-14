盼黨內團結一致 陳其邁：日方關心民進黨下一步

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北14日電）民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁今天在民進黨中常會分享日前訪日本心得指出，日方人士相當關心選舉結果與民進黨下一步，黨要團結一致。面對18日嘉義市長選舉，陳其邁呼籲黨公職，最後關頭全力催票。

民進黨下午召開中常會，黨中央在2020年9月疫情後，睽違2年多重新開放媒體到9樓會場前採訪。

與會者轉述指出，陳其邁在中常會提到，這次他到東京時，日方人士關心台灣選舉結果與民進黨下一步，民進黨是執政黨也是本土政黨，責任很重，對內有話可說，對外要一致地展現團結。

與會者轉述，陳其邁舉例，現在臉書聲量集中在國民黨幾位人士，黨公職要協助議題攻防，向對手學習。與會人士指出，民進黨立委郭國文在會中建議，黨主席選舉投票率將是各界關注焦點，如果是一個人參選，更需要動員。

與會者表示，民進黨副秘書長林鶴明在黨務報告提到，選後相關檢討工作持續進行，而對於本週中國禁止台灣產品輸入等議題，要說明及宣傳，避免被誤導。

面對18日嘉義市長選舉，陳其邁請黨公職展現團結氣勢，倒數4天最後關頭，匯集改變力量，積極在社群平台幫忙轉發候選人李俊俋催票圖卡及臉書文章，幫忙催票、固票、投票。

與會者轉述，今天中常會結束後，還有第3場檢討會議，找來社會力成員座談，月底也會辦深度訪談，不會只在同溫層討論。

對於正副議長選舉，會中有人提到，台南市長黃偉哲希望邀請台南市籍的中常委加入督導小組，而陳其邁表示尊重黃偉哲，並說黨一定要團結。

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民進黨上週已成立直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組，執政縣市責成縣市首長辦理協調作業；非執政縣市由王定宇、蔡易餘、蘇巧慧、陳茂松、陳世凱中常委組成督導小組辦理協調作業，並由王定宇擔任召集人；民進黨中常會今天再增加翁章梁為督導小組成員。

另外，涉入台南學甲槍擊案等爭議的民進黨中執委郭再欽今天發表聲明辭去黨職；民進黨中央表示，已收到郭再欽中執委辭職聲明書，中央黨部會接續辦理後續遞補作業。（編輯：蘇志宗）1111214