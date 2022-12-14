陳宗彥：好人好事代表 為台灣帶來正面向上力量

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（中央社記者陳俊華台北14日電）內政部次長陳宗彥今天出席111年全國好人好事代表頒獎典禮時表示，35位獲獎者來自各行各業，給台灣社會帶來正面向上的力量；台灣讓世界各國豎起大拇指稱讚，就是因為台灣人充滿溫暖。

陳宗彥、考試院長黃榮村、國防部副部長柏鴻輝下午出席中華民國111年全國好人好事代表八德獎頒獎典禮。

中華民國表揚好人好事運動協會指出，今年度共接獲各界推薦好人好事代表159件，經初審、複審、決審程序後，並參酌素行查核及鄰里風評調查，共評定35位好人好事代表，頒發「八德獎」表揚。

陳宗彥致詞時表示，35位獲獎者來自各行各業，給台灣社會帶來溫暖、正面向上的力量，台灣會讓世界各國豎起大拇指稱讚，就是因為台灣人民充滿溫暖。獲獎者中也包含軍、警、消，相信未來各行各業會越來越多，甚至替代役也可能成為好人好事代表。

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陳宗彥指出，從3年前開始，希望讓替代役成為社會的安全韌性，內政部將每位替代役役男都訓練成初級救護員（EMT-1），每年約訓練1萬人，社會中每年就都會增加1萬名初級救護員在人群中，當需要緊急救護時，「這位天使就在你身旁」。

培育替代役役男具備緊急救護的能力，強化社會安全網，陳宗彥說，這是內政部積極推動的方向，未來也會讓它成為永續的力量，會再召回複訓。相信除了這35位好人好事代表作為台灣社會楷模，也讓這樣的愛心種子越來越擴散、讓力量越來越茁壯。（編輯：楊凱翔）1111214