印度學者建議新南向18國需因地制宜 政策範疇要清楚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄧佩儒台北14日電）旅台印度學者胡莎娜今天在台灣亞洲交流基金會舉辦的座談中表示，台灣政府的新南向政策應針對18個不同的國家，採取更因地制宜的策略，且政策範疇的「品牌定位」要更清楚以避免被誤解，並對在台移工議題多所著墨。

根據新南向政策網站，政府於2016年提出新南向政策，盼深化與東南亞、南亞、澳洲與紐西蘭等18個國家的關係，除了經貿領域，也涵蓋科技、文化、觀光、教育，以及人民互動等方面。

現為台灣亞洲交流基金會博士後研究員的印度學者胡莎娜（Sana Hashmi）表示，新南向政策國家是根據地理位置所劃設，這些國家雖為鄰近國家，但其規模、利益、政策等各不相同；建議台灣須針對不同國家，制定因地制宜、以人為本的政策。

其次，胡莎娜指出，台灣政府應擴大台灣與新南向國家人民間的交流，尤其可以著重在教育、觀光等領域的合作。

胡莎娜提及，中國因為COVID-19政策停發簽證給印度學生，導致有越來越多印度學生轉到台灣求學，包括學習中文；這些學生到台灣，能以台灣的觀點看見台灣，而非中國的觀點，此對促進雙方教育交流，從長遠看來會有重大影響。

此外，胡莎娜指出，台灣應在新南向政策「品牌定位」（branding）上多下功夫，政府應更清楚地說明哪些屬於新南向政策的範疇，才不會導致政策被「誤解」，並在新南向政策裡針對在台移工有所著墨。

提及台灣與印度的交流，胡莎娜向中央社表示，雙方智庫等民間交流確實有持續增加，且與過去非常態性的互動不同，過去兩年間，台印智庫舉辦多場會議並簽訂合作備忘錄，像台亞會2020年與今年分別跟印度國家海事基金會（NMF）及觀察家研究基金會（Observer Research Foundation，ORF）簽署合作備忘錄等。

除此之外，胡莎娜觀察，印度政府對台灣的態度也有「正向」轉變，並認知到為了避免刺激中國，而迴避台灣、忽略與台灣合作的作法不可行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她指出，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國隨即在台海周邊舉行一系列軍演，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）8月12日呼籲相關各方克制，避免採取改變現狀的單邊行動。

胡莎娜認為，這是「極大政策轉變」，因為印度過去幾年從未針對台海情勢公開發表意見；她認為，此非印度與中國近年因邊境衝突導致關係惡化所刻意採取的手段，而是印度了解到，台印雙方「對於中國有相同的疑慮」。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1111214