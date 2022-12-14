召集3場檢討會議　鄭文燦：儘速完成報告提交中常會

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（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨今天舉行第3場敗選檢討，敗選檢討小組召集人鄭文燦表示，檢討小組將彙整近期會議的討論，針對逐次檢討會議所提及的議題，統整社會各界的批評與期待，儘速完成檢討報告，提交到中常會。

民進黨晚間發布新聞稿表示，2022年大選檢討小組今天召開第3場會議，由中央黨部社運部邀請各工商團體、四大社團、同鄉會、宗教、勞工、農業、教育、醫藥護、專業公會及各行各業等代表討論。

會中出席的百工百業代表交流意見，包括政策擬定、政策溝通、政策宣傳和輿情回應不足、各產業在後疫情時期所面對的產業經營狀況、選舉策略得失。

鄭文燦表示，今天會議討論的議題相當廣泛，並且貼近社會真實的一面。社會力代表提到了3大議題，首先是政策溝通與宣傳的操作不當，如抗中保台被反操作為戰爭恐懼，以至於年輕人與中間選民對民進黨產生疏離。

他說，與會代表提到選舉當中陸戰與空戰的經營需要加強、整合，也有代表提議對社團組織進行強化。民進黨在選舉中對於抹黑造謠、負面新聞的釐清有所不足，短影音媒介快速散播所造成的不利形象，以及網路經營方式的疑慮等。這些不僅引發既有支持者熱情衰退，還造成投票率低落。

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鄭文燦表示，檢討小組將彙整近期會議的討論，針對逐次檢討會議所提及的議題，統整社會各界的批評與期待，儘速完成檢討報告，提交到中常會。青年的認同是民進黨重要的支持基礎，檢討小組後續將對支持者流失的情況，由民調中心負責，進行後續進一步的訪談與分析。

鄭文燦也強調，除了檢討報告的完善之外，更期許以黨作為意見平台，持續聆聽，廣開交流，也會用各種形式和社會各方群體進行對話，廣納意見，接收各方各界的批判與聲音，研議相關的改變作為，以回應社會各方的殷殷期待。（編輯：蘇龍麒）1111214